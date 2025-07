Ghost of Yotei richiede una quantità di tempo di gioco uguale a quella del suo predecessore

HQ

Dopo un lungo periodo con alcuni nuovi grandi giochi della stessa Sony, ora sembra che il ritmo stia riprendendo a salire. Recentemente è uscito Death Stranding 2: On the Beach, e il 2 ottobre è il momento del sequel di Ghost of Tsushima Ghost of Yotei.

In un'intervista con VGC, Sucker Punch ci racconta di più sul titolo, inclusa una descrizione del tempo di gioco del gioco, che secondo loro sarà paragonabile al suo predecessore. Considerando che ci sono volute circa 25 ore per coloro che hanno giocato la storia senza giocherellare troppo con le missioni secondarie, sembra essere un'avventura enorme anche qui.

Parlano anche un po' del lavoro per rendere tutto autentico, qualcosa per cui sono stati elogiati già nel predecessore. A proposito della ricreazione di Hokkaido nel 1603, dicono:

"Il nostro gioco è un'opera di finzione. Tuttavia, vogliamo che il mondo sia autentico e che sia molto rispettoso delle culture che esistevano lì. Per fortuna, facciamo parte di Sony. Quindi abbiamo molti colleghi a Tokyo che ci aiutano davvero, che ci danno molte indicazioni.

E per di più, poiché questo gioco è ambientato a Hokkaido, abbiamo persone che ci aiutano a rappresentare al meglio la cultura Ainu. Vogliamo essere il più fedeli possibile a fare la cosa giusta per questo gruppo di persone che non vengono spesso ritratte nei videogiochi".

Ghost of Yotei uscirà esclusivamente per PlayStation 5. Anche se alla fine arriverà probabilmente anche su PC, non sappiamo quando potrebbe essere.