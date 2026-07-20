Ghost Recon: Wildlands sembra ottenere un 4K e 60 FPS per console

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C'è stata una preoccupante mancanza di notizie riguardo alla serie Ghost Recon, e l'ultimo gioco rilasciato è stato il flop del 2019 Ghost Recon: Breakpoint. Ubisoft però tentò con Ghost Recon: Frontline, che fu cancellato prima ancora che lo sviluppo fosse completato.

L'ultimo gioco davvero riuscito della serie è stato Ghost Recon: Wildlands, uscito nel 2017 e venduto oltre 10 milioni di copie. Ora sembra che Ubisoft si stia preparando a ridare nuova vita alla serie dopo il lancio di Ghost Recon Wildlands - Definitive Edition all'inizio di questo mese. Gli utenti attenti di Reddit (grazie, Pure Xbox) hanno notato il marketing dell'Xbox Store per un "aggiornamento importante" con una nuova missione e, per la prima volta su console, la possibilità di giocare in 4K a 60 fotogrammi al secondo.

Supponiamo che l'aggiornamento arriverà anche su PlayStation 5, ma non è ancora chiaro se costerà qualcosa (come spesso accade con i nuovi contenuti). Forniremo un aggiornamento non appena sarà ufficialmente annunciato, probabilmente solo questione di tempo dato che l'aggiornamento è ora promosso tramite Xbox.