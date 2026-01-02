Gian van Veen sorprende Luke Humphries al Campionato Mondiale PDC, Littler arriva in semifinale

HQ

Il Campionato Mondiale PDC è giunto all'ultimo attaccamento, con semifinali venerdì 2 gennaio a partire dalle 19:00 GMT, con Luke Littler tra le ultime quattro, dopo la sua vittoria per 5-0 su Krzysztof Ratajski. È la sua terza semifinale PDC consecutiva, e il campione in carica affronterà Ryan Searle in semifinale.

Nel frattempo, Gary Anderson affronterà Gian van Veen stasera dopo che Luke Humphries, 30 anni, è stato sconfitto dal giocatore olandese 5-1 il 1° gennaio nei quarti di finale. Humphries ha vinto l'edizione 2024 del torneo, ma ora Van Veen, 23 anni, che è arrivato come decima testa di serie, sale provvisoriamente al terzo posto nella classifica mondiale PDC.

"Dopo l'ultima partita, qualcuno mi ha chiesto se fosse la vittoria più importante della mia carriera e ho detto di no, era la finale dei Campionati Europei. Probabilmente è questa vittoria stasera. Sono al settimo cielo", ha detto Van Veen a Sky Sports. Van Veen ha recentemente vinto il suo secondo Campionato Mondiale Giovanile consecutivo.