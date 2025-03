Giancarlo Esposito vuole interpretare Mr. Freeze nel DCU

HQ

Sembra che Giancarlo Esposito stia guardando al debutto nel DCU. In particolare, vuole interpretare il personaggio di Mr. Freeze nella nuova versione di James Gunn del mondo DC. Questo arriva poco più di un mese dopo che Esposito è apparso per la prima volta nel MCU come parte del film Captain America: Brave New World.

Secondo IGN, Esposito ha rivelato al FanExpo di Cleveland che sarebbe interessato a interpretare Mr. Freeze. Non ha fornito ulteriori dettagli su ciò che lo interessava del personaggio, ma i fan stanno già iniziando a vedere la connessione. Credono che sarebbe una buona scelta per l'iconico cattivo di Batman.

Questo se Matt Reeves non lo raggiunge per primo, però. Le speculazioni sulla trama di The Batman Parte 2 sono state diffuse sin dalla fine del primo film e, sebbene sia ancora in gran parte avvolta nel mistero, una teoria popolare indica che una Gotham allagata è l'ambientazione perfetta per avere un cattivo che congela tutto.