Gianluca Prestianni è arrivato a Madrid nonostante la sanzione della UEFA

Il giocatore del Benfica Gianluca Prestianni è arrivato a Madrid prima della partita di Champions League contro il Real Madrid al Bernabéu mercoledì alle 21 CET, 20 GMT, nonostante la UEFA abbia ricevuto una sanzione di una partita dopo il suo presunto insulto razzista a Vinícius la scorsa settimana.

Il Benfica ha fatto appello contro la sanzione, lamentandosi di essere privato di un giocatore mentre l'indagine è ancora in corso, "anche se il tempo previsto difficilmente avrà effetti pratici sulla gara di ritorno di Champions League". Nonostante ciò, Prestianni si è recata a Madrid, cosa vista come un segno di protesta e pressione verso UEFA e Real Madrid.

Nel raro caso in cui la UEFA revochi la squalifica a Prestianni prima della partita, al portiere del Real Madrid Thibaut Courtois è stato chiesto se rifiuteranno il saluto a Prestianni, e lui ha detto che non ne hanno parlato.

La decisione della UEFA "prima fiace", che a prima vista significa di sospendere Prestianni mentre l'indagine è ancora in corso, potrebbe essere vista come un modo per evitare ulteriori alterchi al Bernabéu quando i giocatori di Madrid e Benfica si incontreranno di nuovo, ma la presenza di Prestianni allo stadio, forse anche in panchina, potrebbe scatenare ulteriori incidenti che potrebbero destabilizzare la partita, qualcosa che potrebbe giovare al Benfica, che deve rimontare dopo un gol di svantaggio rispetto alla settimana scorsa. Mourinho, tuttavia, non sarà in panchina a causa di una vettura rossa e oggi non parteciperà alla stampa.