Gianni Infantino è disposto ad estendere la Coppa del Mondo 2030 a 64 squadre per dare incentivo ai paesi più piccoli a migliorare

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Sei triste perché la Coppa del Mondo 2026 sta per finire? La più grande Coppa del Mondo di sempre ha accolto più squadre che mai, ma per la prima volta nella storia, le quattro nazioni FIFA più in classifica (Francia, Argentina, Spagna e Inghilterra) sono anche le ultime quattro della competizione, iniziata con 48 squadre.

La Coppa del Mondo 2030 sarà speciale, poiché segna il centenario della prima Coppa del Mondo ufficialmente riconosciuta. Si terrà anche in tre paesi: Spagna, Portogallo e Marocco, ma avrà partite della fase a gironi in Argentina, Uruguay e Paraguay. In effetti, la CONMEBOL, l'organo di governo calcistico in Sud America, sta spingendo per una competizione ancora più grande, una Coppa del Mondo a 64 squadre, che permetterebbe a più paesi del continente di qualificarsi.

Sebbene l'idea sia stata discussa negli ultimi mesi, con alcuni favorevoli e altri contrari, ora Gianni Infantino ha aperto la porta all'idea, anche se non sarà decisa dopo la fine dell'attuale Coppa del Mondo. Gli è stato chiesto del potenziale di un'espansione a sessantaquattro squadre nell'emittente svizzera Blue Sport, e ha detto che queste sono questioni che verranno esaminate dopo la Coppa del Mondo... ma sembrava aperto all'idea.

"Quando si organizza una Coppa del Mondo, è importante organizzarla per tutto il mondo - non solo per Europa e Sud America, ma praticamente per tutto il mondo. Ogni nazione dovrebbe poter sognare di partecipare alla Coppa del Mondo", ha detto Infantino.

"Si vede che la qualità delle squadre è estremamente alta, e sta sempre più in alto in tutto il mondo. Se non dai ai paesi più piccoli la possibilità di partecipare ai Mondiali, mancheranno dell'incentivo a continuare a migliorare."