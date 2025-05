Giannis Antetokounmpo potrebbe unirsi ai Los Angeles Lakers

HQ

Molto è cambiato per i Milwaukee Bucks dal campionato vinto nel 2021 contro i Phoenix Suns. Quella squadra era molto diversa da quella che conosciamo oggi. L'MVP di quelle finali NBA è stato il greco Giannis Antetokounmpo, vincitore di due MVP della stagione regolare, una volta difensore dell'anno e nove volte All-Star, tra gli altri riconoscimenti della lega.

La franchigia che ha riposto la sua fiducia in lui sono stati gli stessi Milwaukee Bucks, che lo hanno selezionato con la 15ª scelta nel Draft 2013 per sviluppare uno dei giocatori più dominanti del decennio. La storia d'amore tra la franchigia e il giocatore, che sembrava idilliaca, potrebbe volgere al termine. Giannis aveva sempre smentito le voci di uscita a causa del suo impegno con i Bucks, ma secondo il giornalista Shams Charania, sarebbe aperto a esplorare nuove opzioni.

Al momento, nulla è scolpito nella pietra, ma sembra che i fan di tutto il campionato stiano già speculando sulla possibilità dell'arrivo di Antetokounmpo in un grande mercato, in questo caso i Los Angeles Lakers. Parlando al The Zack Lowe Show, il giornalista Howard Beck ha evidenziato le possibili destinazioni della superstar. " Una delle squadre di Los Angeles o una delle squadre di New York, forse Miami, non nemmeno grandi mercati, ma glamour, di medie dimensioni.

La situazione dei Los Angeles Lakers

Il grosso problema per i Los Angeles Lakers è il piccolo saldo che gli è rimasto, una delle franchigie che possono offrire meno per un possibile scambio. Questa stessa conversazione è venuta fuori con la trade di Luka Dončić, che alla fine è arrivata con sorpresa di tutti, così i Lakers potevano sorprenderci di nuovo.

Inoltre, il contratto di LeBron James è un'arma a doppio taglio per la franchigia. Se questo scambio dovesse andare in porto, i Lakers sarebbero ostacolati da tutte le parti dal tetto salariale , costretti a pagare la tassa sul lusso e le sanzioni. A uno stipendio totale della squadra di $ 200 milioni, dovrebbero essere aggiunti i $ 48 milioni di Giannis, con conseguenti enormi tasse.

Per riflettere sulla possibilità, abbiamo visto negli ultimi anni che i ben noti Big 3 non hanno funzionato particolarmente bene. Il caso dei Brooklyn Nets con Irving, Harden e Durant o dei Phoenix Suns con Beal, Booker e lo stesso Durant, non hanno funzionato affatto bene e si sono conclusi con fallimenti nei play-off, anche senza qualificarsi per la post-season.

Sembra che in estate vedremo una bella danza di stelle.

Dove pensi che andrà a finire Giannis Antetokounmpo?