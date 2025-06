Giant Skull di Stig Asmussen svilupperà un nuovo gioco d'azione e avventura nel mondo di Dungeons & Dragons

HQ

Wizards of the Coast ha appena annunciato un nuovo accordo editoriale con Giant Skull. Questo accordo vede lo studio di sviluppo creare un nuovissimo gioco d'azione e avventura ambientato nel mondo di Dungeons & Dragons.

Giant Skull è stata fondata da Stig Asmussen insieme ad altri veterani del settore nel 2024. Asmussen è meglio conosciuto per il suo lavoro presso Sony Santa Monica su God of War e i giochi Star Wars Jedi presso Respawn.

"Il nostro team di talento ed esperienza a Giant Skull è costruito sulla creatività e sulla curiosità", Ha detto Asmussen. "Il nostro obiettivo è quello di creare un nuovo ricco universo di Dungeons & Dragons, ricco di narrazione coinvolgente, combattimenti eroici ed emozionanti attraversamenti che i giocatori potranno abbracciare pienamente".

"Stig e il team di Giant Skull sono esattamente il tipo di creatori eccezionalmente talentuosi con cui vogliamo lavorare, e sono così felice di riunirmi con lui in questo nuovo progetto", ha dichiarato il presidente di Wizards of the Coast John Hight. "Durante il periodo in cui abbiamo lavorato insieme a God of War ho avuto modo di vedere in prima persona l'abilità artistica e l'esperienza di Stig, e lui e il team di Giant Skull sono perfetti per il nostro nuovo gioco. La costruzione del mondo e la narrazione sono nel nostro DNA e questa collaborazione riflette la nostra evoluzione e il nostro impegno per la nostra strategia Playing to Win, costruendo una presenza più forte nel gioco digitale. Non vediamo l'ora di rivelare di più su questo nuovissimo gioco di Dungeons & Dragons in futuro".

Il gioco è attualmente in fase di sviluppo per PC e console, con maggiori dettagli in arrivo in un secondo momento.