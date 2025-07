Giappone e Corea del Sud incontrano una tariffa del 25% mentre Trump intensifica il conflitto commerciale Il Giappone e la Corea del Sud devono affrontare una tariffa del 25% mentre Trump proroga la scadenza dei negoziati al 1° agosto.

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud . Gli Stati Uniti hanno annunciato un sostanziale aumento delle tariffe che interesserà le importazioni dai principali alleati Giappone e Corea del Sud, segnalando un'escalation delle controversie commerciali in corso. "Se, per qualsiasi motivo, decidete di aumentare le vostre tariffe, allora, qualunque sia il numero di cui scegliete di aumentarle, sarete aggiunte al 25% che addebitiamo", ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Giappone e alla Corea del Sud in lettere pubblicate sulla sua piattaforma Truth Social. Queste tariffe entreranno in vigore dal 1° agosto, nonostante i continui colloqui volti a raggiungere nuovi accordi commerciali. Anche altri paesi devono affrontare un aumento dei prelievi mentre Trump cerca di affrontare gli squilibri. I mercati hanno reagito con cautela, con risposte contrastanti in tutte le regioni. Il 24 giugno 2025, sul South Lawn della Casa Bianca a Washington, DC, il presidente Trump ha parlato ai media prima di partire per il vertice della NATO, esortando Israele a onorare il cessate il fuoco con l'Iran // Shutterstock