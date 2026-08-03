Giappone e Stati Uniti intervennero per fermare una discesa dello yen

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Gli Stati Uniti e il Giappone hanno confermato di aver partecipato a un intervento congiunto per fermare la caduta dello yen giapponese. La valuta ha recentemente raggiunto i minimi degli ultimi 40 anni, segnando il primo intervento dal 2011, quando Stati Uniti e Giappone hanno nuovamente collaborato dopo il terremoto e lo tsunami che hanno colpito quest'ultimo paese.

Il Ministero delle Finanze giapponese e il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent hanno confermato l'intervento e hanno dichiarato che lavoreranno insieme in futuro per fermare il continuo calo dello yen. Secondo BBC News, gli Stati Uniti hanno acquistato circa 5-10 miliardi di dollari di yen, per evitare una grande vendita della valuta.

"Gli Stati Uniti hanno accettato di partecipare all'intervento coordinato perché serve i loro interessi nazionali offrendo la prospettiva di benefici significativi a basso costo. Anche se l'entità effettiva dell'intervento non è particolarmente elevata, il prolungato senso di vigilanza riguardo all'intervento sarà efficace nel scoraggiare gli speculatori", ha detto Shigeto Nagai, responsabile dell'economia giapponese presso Oxford Economics.

L'economia giapponese ha avuto difficoltà ultimamente, a causa di fattori come il calo della popolazione in età lavorativa, la bassa produttività e la dipendenza dalle importazioni di energia a prezzo di USD. Lo yen è stato storicamente piuttosto debole, a causa dei bassi interessi della banca centrale.