Gibson lancia il nuovo merchandising di Ritorno al Futuro per celebrare il 40° anniversario

Sono passati quarant'anni da quando abbiamo visto per la prima volta Marty McFly e il dottor Emmett Brown sfidare la maggior parte delle leggi della scienza e viaggiare indietro nel tempo usando una DeLorean a 88 miglia orarie. Potremmo non avere gli hoverboard o gli abiti spaziali che il sequel pensava avremmo indossato, ma abbiamo una nuova linea di merchandising che celebra il film originale di Gibson.

Nel film originale, una chitarra Gibson rosso ciliegia viene utilizzata da Marty McFly nella sua famosa interpretazione di Johnny B. Goode. La chitarra fa il suo ritorno come parte della nuova gamma di merchandising di Gibson, ma purtroppo sono tutte scomparse al momento in cui scriviamo.

Anche la chitarra da £ 17.000+ leggermente invecchiata è stata cancellata. Ah beh, ci sono ancora un sacco di t-shirt e altri accessori che puoi prendere per una piccola frazione del prezzo. Barattoli di plettro, tracolle per chitarra e altro ancora possono essere trovati qui, dove puoi trovare il merchandising di Ritorno al futuro finché dura la collaborazione.

