Gigabyte Radeon RX 9070XT Gaming OC 16G

L'abbiamo aspettata, la venuta del salvatore. E ora è qui. Il Radeon RX 9070XT ha un grosso difetto, ed è il nome, perché continuo a pensare che sia strano, ma è tutto ciò che avremmo sperato altrimenti.

Stiamo esaminando la versione leggermente modificata di Gigabyte, che merita anche elogi per il suo design e il raffreddamento sempre solido di Gigabyte. C'è anche una versione più piccola senza XT nel nome, ma costa solo un po' meno e non ne vale la pena per la maggior parte delle persone. Si comporta molto bene e costa una quantità di denaro molto ragionevole per le prestazioni, così come rispetto alla concorrenza, e sono disponibili nella maggior parte dei negozi.

Andiamo subito al sodo: il prezzo è di circa 720 sterline. Sfortunatamente, è economico. Ma è particolarmente economico considerando che le prestazioni della scheda sono a pochi millimetri di distanza da una RTX 5080, che costa quasi il doppio se sei fortunato e il triplo se sei abbastanza sfortunato da acquistarla da un negozio online semi-truffatore... La stessa AMD usa la sua RX 7900 GRE e la RTX 5070 Ti di Nvidia come riferimenti negativi, ma a mio parere, nel mondo reale è più probabile che la si veda come una RTX 5080 un po' abbassata.

La serie RX 9000 di AMD si basa sulla nuova architettura RDNA. Può sembrare pesante, ma ha molto senso. Questa volta hanno ottimizzato di più contro i carichi hardcore creati da e nei giochi. Ciò significa che l'efficienza è stata data la priorità e anche il Ray-Tracing molto migliore è stato dato la priorità, raddoppiando di fatto le prestazioni. Come sempre con AMD, la rasterizzazione, l'atto di generare pixel, è qualcosa su cui ci si concentra molto. C'è anche un nuovo doppio Media Engine - particolarmente rilevante per coloro che trasmettono in streaming - e 16 GB di memoria GDDR6.

AMD ha scelto di utilizzare l'intelligenza artificiale in modo molto mirato e ha migliorato il proprio upscaling, FSR 4, così come il Frame Generation. Di conseguenza, la qualità dell'immagine è migliorata in modo significativo. In effetti, FSR 4 è abbastanza vicino a fornire una qualità dell'immagine nativa, fornendo allo stesso tempo i framerate migliorati che spesso mancano in particolare nei giochi 4K. Per molti, questo sarà difficile da accettare per principio, me compreso, ma mi sono reso conto che l'ultimo upscaling combinato con vari strumenti di miglioramento dell'immagine è così vicino all'originale che, a meno che non rimango fermo in un gioco e guardo un piccolo punto, semplicemente non riesco a notare la differenza. Sfortunatamente, FSR 4 ha lo svantaggio di richiedere un'implementazione programmata nei singoli giochi, ma il numero di giochi implementati raggiungerà oltre 100 quest'anno.

Inoltre, il Path-Tracing è stato utilizzato per ottenere una resa della luce molto migliore. Non possiamo parlare di tutto nuovo, perché ce ne sono molte, ma una delle più ingegnose è l'uso dell'intelligenza artificiale per la correzione degli errori. Se sullo schermo compaiono artefatti, l'intelligenza artificiale li rileva attraverso il programma Image Inspector e invia automaticamente una serigrafia con una descrizione ad AMD, che può quindi correggere il problema con il successivo aggiornamento del software. Puoi anche farlo manualmente o semplicemente spegnerlo, ma l'utilizzo attivo del feedback per migliorare il prodotto è un ottimo esempio di come l'uso corretto dell'intelligenza artificiale sia vantaggioso per tutti.

Ciò a cui Gigabyte ha contribuito è il loro design rinforzato, dove un telaio abbastanza solido crea un design meravigliosamente pulito che ricorda il vecchio approccio di riferimento di AMD alla progettazione delle schede grafiche. C'è un doppio BIOS, ma in modalità Performance è così silenzioso da essere impercettibile e utilizza abbondanti quantità di refrigerante e le ventole Hawk di Gigabyte per fornire un raffreddamento silenzioso ma ampio. In pratica, questo significa un rumore di soli 38 dB, che è una frequenza molto bassa, e una GPU che raggiunge - aspettate - 57 gradi a pieno carico. Il consumo energetico è stato misurato a 330 watt, quindi dopotutto si tratta di un sacco di calore da rimuovere.

Inoltre, Gigabyte ha regolato leggermente la scheda, da 2970 MHz a 3060 MHz quando potenziata - non sembra molto, ma preferisco che il produttore metta leggermente a punto la scheda.

E ora la parte divertente. Abbiamo testato con una scheda madre basata su X870E e una CPU 9800X3D.

Il nostro contro-riferimento è una RTX 5080 e una risoluzione 4K, che è un termine piuttosto ingiusto per una scheda grafica realizzata per 1440p e che costa la metà, ma può praticamente arrivare fino in fondo.

Benchmark 3D



Spia del Tempo: 26778



Spia del tempo estremo: 12912



Velocità: 6372



Porto Reale: 18722



Nomade d'acciaio: 7244



I risultati sono un po' confusi. Rispetto a una Nvidia RTX 5080, Speedway scende del 30%, TimeSpy supera l'1% (di nuovo, è un confronto molto ingiusto, il doppio del prezzo, ed è davvero la RTX 5070 Ti che è la concorrenza). Port Royal, un test di Ray-Tracing hardcore, ha solo una differenza del 18%, e mi aspettavo molto di più, e il nuovo test Steel Nomad ha una differenza di solo il 7%.

Assassin's Creed: Ombre



1080p: 76



1440p: 69



4K: 52



Nonostante Shadows abbia uno strumento di benchmark che non aiuta, la RX 9070XT si comporta sorprendentemente bene, e anche a 1440p mantiene poco meno di 70 FPS.

Total War: Warhammer III



1080p: 229,3



1440p: 152,5



4K: 79,6



Red Dead Redenzione 2



1080p: 231,77



1440p: 169,97



4K: 198,00



È qui che diventa davvero impressionante. Spero che sia stato un errore, perché stiamo parlando di miglioramenti del 30-65%.

Cyberpunk 2077

Impostazioni Ultra, Ray-Tracing Ultra/FSR 4 + Generazione fotogrammi:



1080p: 84.25/308.36



1440p: 53.58/247.06



4K: 23,21/137,65



Fuorilegge di Star Wars

Qualità 4K Ultra, con e senza FSR 4:



4K: 36



4K + FSR4: 123



Dragon Age: Il Guardiano del Velo

Qualità 4K Ultra con Ray-Tracing completo, con e senza FSR e Generazione di fotogrammi:



4K: 53



4K + FSR 4 + FG: 89



Un esempio eccellente, le prestazioni grezze sono vicine a quelle di una RTX 5080, ma solo quando si utilizza la generazione multi-frame è possibile allontanarsi davvero dalla 9070XT.

Call of Duty: Black Ops 6

Con e senza FSR:



1080p: 211/202



1440p: 194/281



4K: 129/210



Warhammer 40,0000: Space Marine II

4K con e senza FSR:



4K: 50/89



Warhammer 40,000: Marea oscura

4K con e senza FSR e generazione di frame:



4K: 41/98



La RX 9070XT di AMD si comporta in modo estremamente impressionante, soprattutto quando si tratta di potenza di calcolo grezza, e il sistema di raffreddamento di Gigabyte non lo rende meno impressionante. Compralo prima di qualcun altro.