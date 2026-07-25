Gillian Anderson presenta Lego Il set X-Files, uscirà il mese prossimo

Sebbene Gillian Anderson abbia avuto una carriera piuttosto eccellente come attrice, sarebbe giusto supporre che il suo ruolo più famoso sia stato quello di Dana Scully in X-Files. La serie è diventata una delle più popolari di fantascienza durante le andate in onda negli anni '90 e nei primi anni 2000, incluso il reboot alla fine degli anni 2010, e continua a lasciare un'impressione duratura, probabilmente il motivo per cui Lego si è unita per bloccare l'universo soprannaturale.

Parte della gamma Ideas, questo set di X-Files è una costruzione di 1.478 pezzi che include l'ufficio di Fox Mulder sotto un diorama forestale, oltre a un diorama o il laboratorio di Dana Scully, con una miriade di minifigure che spaziano da Mulder, Scully, Walter Skinner, Mr. X, Alex Krycek, Carl Busch, The Flukeman e un alieno grigio.

Il set è anche pieno zeppo di riferimenti promettenti e riferimenti, dalle piastrelle di "La verità è là fuori" al dossier di X-Files, oltre a matite sul tetto dell'ufficio di Mulder. E con il lancio del set il 4 agosto al prezzo di £179,99/€199,99, Anderson ha commentato il fatto di essere stato brickificato.

"Non mi aspettavo di tornare a infilare i tacchi di Scully per indagare su un set LEGO... È stato così divertente rivisitare quel mondo dopo tutti questi anni. Questo set è una meravigliosa celebrazione degli X-Files e dei fan che hanno mantenuto vivo il suo mistero. Il livello di dettaglio è brillante – ci sono così tanti piccoli riferimenti che i fan riconosceranno assolutamente – e da fan LEGO, adoro che ora le persone possano letteralmente creare i propri momenti X-Files a casa."

Prenderai questo set Lego di X-Files?

Annuncio pubblicitario: