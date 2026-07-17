Gioca a calcio con Shrek in FIFA Heroes

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Dopo il rilascio di FIFA 23, EA ha lasciato la licenza e da allora ha iniziato a pubblicare i suoi giochi di calcio con il nome EA Sports FC. Ma ciò non significa che FIFA sia scomparsa, dato che l'organizzazione ha diversi progetti, sia già rilasciati che in arrivo, legati alla licenza FIFA.

Uno di questi è FIFA Heroes, un gioco da festa leggero a tema calcistico per dispositivi mobili, pieno di star attuali ed ex. E a quanto pare, includerà anche apparizioni speciali. Il 10 agosto uscirà un Season Pass di Shrek e, come suggerisce il nome, permetterà all'orco di giocare a calcio giusto in tempo per il 25° anniversario della serie animata (che avrà anch'essa un nuovo quinto capitolo il prossimo anno). La descrizione recita:

"Durante il Season Pass, i giocatori avranno la possibilità di sbloccare nuove ricompense, tra cui Shrek e altri due personaggi, insieme a sei emoji personaggi, nuovi avatar tra cui Ciuchino e altro ancora."

I caratteri confermati sono, in ordine:



Shrek



Fiona



Il Gatto con gli Stivali



Gingy



Pinocchio



Lord Farquaad



FIFA Heroes arriverà anche su PC e console, ma la data di uscita non è ancora stata confermata. È disponibile ora sia per Android che per iOS.