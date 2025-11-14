Gioca a Grand Theft Auto Online gratuitamente questo fine settimana

HQ

Da molti anni, Microsoft offre una serie di titoli che possono essere scaricati e solitamente giocati gratuitamente, senza restrizioni o costi aggiuntivi, a chiunque abbia un abbonamento Game Pass e una Xbox attraverso un programma chiamato Free Play Days. Di solito segnaliamo quando ci sono titoli migliori in offerta, ed è esattamente quello che hanno questa settimana, e include anche gli utenti di PlayStation 5.

Ci sono cinque giochi in offerta, uno dei quali è uno dei giochi online più popolari al mondo. Ecco la selezione di questa settimana:



Grand Theft Auto Online

(include gli utenti PS5)

Banditi di gomma



Storia di calcio



Train Sim World 6: Standard Edition



Wreckfest



Tutti sono ora disponibili per il download e il gioco gratuito fino alle 9:00 di lunedì mattina. C'è anche una vendita su tutti i titoli fino ad allora, e se scegli di acquistarne uno, ovviamente potrai conservare il tuo file di salvataggio.