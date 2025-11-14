Gamereactor

Gioca a Grand Theft Auto Online gratuitamente questo fine settimana

E se sei su Xbox con un abbonamento Game Pass, ci sono anche altri quattro titoli disponibili per il download e il divertimento.

Da molti anni, Microsoft offre una serie di titoli che possono essere scaricati e solitamente giocati gratuitamente, senza restrizioni o costi aggiuntivi, a chiunque abbia un abbonamento Game Pass e una Xbox attraverso un programma chiamato Free Play Days. Di solito segnaliamo quando ci sono titoli migliori in offerta, ed è esattamente quello che hanno questa settimana, e include anche gli utenti di PlayStation 5.

Ci sono cinque giochi in offerta, uno dei quali è uno dei giochi online più popolari al mondo. Ecco la selezione di questa settimana:


  • Grand Theft Auto Online
    • (include gli utenti PS5)
  • Banditi di gomma

  • Storia di calcio

  • Train Sim World 6: Standard Edition

  • Wreckfest

Tutti sono ora disponibili per il download e il gioco gratuito fino alle 9:00 di lunedì mattina. C'è anche una vendita su tutti i titoli fino ad allora, e se scegli di acquistarne uno, ovviamente potrai conservare il tuo file di salvataggio.

