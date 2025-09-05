Gioca a Madden NFL 26, Top Spin 2K25 e altro ancora gratuitamente con Game Pass questo fine settimana

HQ

Oltre a ricevere una selezione di nuovi giochi da scaricare con il tuo abbonamento Game Pass ogni mese, ricevi anche qualcosa chiamato Free Play Days ogni fine settimana. Questa è una selezione di solito tre titoli che gli abbonati Xbox Game Pass Core, Xbox Game Pass Standard e Game Pass Ultimate possono scaricare e giocare senza costi aggiuntivi fino alle 9:00 di lunedì mattina, dandoti tutto il tempo per esplorarli e forse anche finirne alcuni.

Di solito ne parliamo durante settimane extra speciali e, dato che stai leggendo questo ora, probabilmente hai già capito che è davvero una buona settimana. Questo perché ci sono non meno di quattro giochi da provare, incluso un titolo sportivo appena rilasciato.

Come al solito, ci sono anche alcuni sconti piuttosto grandi sull'intera selezione, e questa settimana non fa eccezione. Ecco i giochi inclusi che ora puoi scaricare e provare:



Madden NFL 26



Rotazione superiore 2K25



Oltre Galaxyland



Da Naruto a Boruto: Shinobi Striker



Tutti questi sono fantastici, quindi pensiamo sicuramente che dovresti cogliere l'occasione per dare un'occhiata.