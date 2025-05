Gioca a Super Mario e altro ancora su questa scheda di memoria Dreamcast

HQ

Il Dreamcast era in anticipo sui tempi in tanti modi quando è stato lanciato originariamente alla fine del 1998. Piena di vendetta dopo il flop del Saturn, Sega ha fatto di tutto per offrire qualcosa che si distinguesse davvero dalla massa. Una delle cose più strane era la sua scheda di memoria, chiamata Visual Memory Unit (VMU).

Invece di essere solo una normale scheda di memoria, l'unità aveva uno schermo che poteva essere utilizzato in diversi modi, non ultimo progettandolo in modo intelligente per fungere da schermo sul controller dove poteva, ad esempio, vedere la tua salute rimanente in Resident Evil - Code: Veronica. Ma serviva anche come un piccolo dispositivo di gioco, una sorta di Game Boy su cui si poteva giocare ai minigiochi forniti con i titoli Dreamcast, e così facendo si potevano sbloccare vantaggi nel gioco principale (un buon esempio è Pinta's Quest da Skies of Arcadia ).

Ora 8BitMods sta rilasciando una nuova versione di VMU chiamata VMU Pro, che ha l'aspetto e il funzionamento dell'originale, ma con diverse nuove funzionalità. Questi includono, tra le altre cose, uno spazio di archiviazione completamente enorme (si utilizzano semplicemente schede SD, il che lo rende essenzialmente infinito), batteria ricaricabile a lunga durata, Bluetooth e Wi-Fi (in modo che i file di salvataggio vengano archiviati automaticamente nel cloud).

Forse la caratteristica più interessante, tuttavia, sono gli emulatori, non solo per i giochi VMU, ma anche per Game Boy, Game Boy Color, Game Gear, Master System e NES. Il tutto al prezzo piuttosto conveniente di 74,99 sterline/74,99 euro.

I preordini sono ora aperti per la consegna di novembre e ci sono sette colori tra cui scegliere, inclusa la classica vernice Dreamcast bianco latte. Se vuoi prenotare la tua unità e risolvere tutti i futuri problemi di archiviazione del Dreamcast e ottenere una console in miniatura gratuitamente, puoi trovare l'unità qui su 8BitMods.

Dai un'occhiata a una breve presentazione di questa bellezza nel post Bluesky qui sotto.