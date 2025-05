Gioca al battle royale di Pac-Man e all'inquietante Still Wakes the Deep gratuitamente questo fine settimana

HQ

È stata una tradizione per molti anni che alla vigilia di ogni fine settimana Microsoft offre una selezione di solito tre giochi che possono essere scaricati e giocati senza costi aggiuntivi a chiunque abbia Game Pass Core o Game Pass Ultimate attraverso un programma chiamato Free Play Days. Qui a Gamereactor cerchiamo di segnalare quando ci sono titoli migliori e/o più grandi in offerta ed è esattamente quello che hanno oggi con il titolo battle royale di Pac-Man del 2024 e un'avventura horror che può effettivamente essere scaricata gratuitamente da tutti i possessori di Xbox fino a lunedì mattina.

Ecco i due giochi inclusi questa settimana:



Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs



Still Wakes the Deep (gratuito per tutti gli utenti Xbox)



I titoli sono in vendita come parte di questa offerta e, se scegli di acquistarne uno, puoi conservare il tuo file di salvataggio.