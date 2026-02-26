Giocatore del Benfica criticato e insultato per aver parlato con Vinícius... e a Prestianni piace

HQ

Sidny Lopes Cabral, terzino destro ventitreenne al Benfica, è stato criticato dai tifosi dopo aver apparentemente chiesto a Vinícius Jr. di scambiarsi le maglie dopo la partita Real Madrid-Benfica di mercoledì, vinta 2-1 per il Madrid qualificandosi agli ottavi di Champions League. Le telecamere hanno ripreso il momento in cui il giocatore del Benfica chiede qualcosa a Vinícius, coprendosi la bocca. Poi, Vinícius indica apparentemente il camerino.

I commenti dei tifosi del Benfica criticano quel momento, e persino un post di portalbenfiquista, un account fan su Instagram, ha dedicato un intero post al momento: "Ci siamo tutti ammazzati per quel bambino che piange e mente, e la partita è appena finita, la prima cosa che fai è chiedergli la maglia".

La maggior parte dei commenti al post è piuttosto aggressiva, dicendo "Non dovrebbe preoccuparsi di tornare, dovrebbe restare a Madrid", "Fuori dal Benfica, vattene", oppure "Resta a Madrid, visto che vuoi così tanto la maglietta di quel piagnucolone!".

E mentre Gianluca Prestianni, il giocatore che avrebbe insultato Vinícius la scorsa settimana, chiamandolo scimmia, e che rischia una pesante sanzione da parte della UEFA, non ha commentato il post, Prestianni è stato sorpreso a dare un "mi piace" al post in cui criticavano il suo compagno di squadra.