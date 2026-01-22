Giocatore NFL multato di 11.593 dollari per aver indossato una benda nera con scritto "Stop the genocide"

HQ

Il giocatore di football americano Azeez Al-Shaair degli Houston Texans ha ricevuto una multa di 11.593 dollari per aver portato un messaggio pro-palestinese durante una partita di post-season NFL la scorsa settimana, una partita di playoff contro i Pittsburgh Steelers. Si infilò una striscia nera dietro gli occhi, con il messaggio "Stop the Genocide".

Al-Shaair, nato in Florida, trascorse gran parte della sua infanzia in Arabia Saudita. Dopo il match, ha detto a ESPN che "capiva quello che stava facendo". "Mi avevano detto che se avessi indossato quella in partita, sarei stata tolta dal gioco. Alla fine della giornata, è più grande di me, le cose che succedono. Se questo mette a disagio le persone, immagina come si sentono quelle persone. Penso che sia la cosa più importante."

Secondo le regole NFL, i giocatori sono "vietati dal indossare, mostrare o trasmettere in altro modo messaggi personali, sia per iscritto che per illustrazione, a meno che tali messaggi non siano stati approvati in anticipo dall'ufficio della Lega" pur essendo visibili nello stadio.

Ma Azeez Al-Shaair ha già sostenuto il suo sostegno al popolo palestinese, mostrando la parola 'Liberi' e una bandiera palestinese nei suoi programmi in passato. "Non ho alcuna affiliazione, nessun legame con queste persone se non il fatto che sono un essere umano (...) Altri cercano di creare una disconnessione e disumanizzare le persone laggiù. E sono esseri umani. Essendo musulmani, vediamo tutti allo stesso modo; Neri, bianchi, spagnoli, qualunque cosa tu sia; Puoi essere arancione, tipo, siamo tutti esseri umani."

I Texans vinsero quella partita contro gli Steelers, ma alla fine persero contro i Patriots 16-28. I campionati di conference della NFL si terranno domenica prossima, 25 gennaio: Patriots contro Broncos nella AFC e Rams contro Seahawks nella NFC.