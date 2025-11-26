Giocatore NFL sospeso per un colpo all'inguine contro un rivale: stipendio di una partita

HQ

Il giocatore NFL dei Carolina Panthers, Tre'von Moehrig, è stato sospeso per una partita senza paga a causa di un duro colpo contro Jauan Jennings dei San Francisco 49ers. Moehrig, un giocatore di 26 anni in posizione di safety, colpì Jennings all'inguine dopo un'azione nel quarto quarto, e la NFL lo punì per antisportività.

In particolare, la American Football League ha dichiarato che Moehrig ha violato "la Regola 12, Sezione 3, Articolo 1, che si applica a 'qualsiasi atto contrario ai principi generalmente compresi di fair play', incluso, tra gli altri, 'lanciare un pugno, un avambraccio o calciare un avversario.'"

Qui puoi vedere il momento (al rallentatore) ed è piuttosto doloroso da guardare...

Dopo quel momento, Jennings ha risposto colpendo Moehrig in faccia, il che potrebbe anche costargli una multa, ma non una sospensione. Moehrig perderà una partita, quella di domenica contro i Los Angeles Rams... e quindi non verrà pagato per quell'incontro, che secondo EFE potrebbe costargli un milione di dollari.

La NFL avvertiva i propri giocatori che avrebbero perseguito e punito in modo più severo gli atteggiamenti antisportivi. Questa è la terza sospensione per questi motivi in questa stagione. Il primo è stato per Jalen Carter, defensive tackle dei Philadelphia Eagles campioni in carica, che, prima dell'inizio della partita della Week 1 contro i Dallas Cowboys, che ha dato il via alla stagione, ha sputato sulla maglia del quarterback avversario Dak Prescott, guadagnandogli una squalifica di una partita e una multa di $57.222.