HQ

Louey Ben Farhat, giovane giocatore tunisino di genitori tunisini ma nato in Germania, diventato una delle stelle della squadra di Bundesliga 2 del Karlsruhe, sembrava essere stato proibito di giocare i Mondiali con la Tunisia... da suo padre. Quando l'allenatore Sabri Lamouchi ha annunciato la lista venerdì, molti sono rimasti sorpresi dall'assenza dell'attaccante diciannovenne, che nonostante la sua età era già stato convocato per la nazionale ed è considerato una stella nascente del calcio tedesco.

Si scoprì che Lamouchi aveva parlato con il padre di Ben Farhat e gli ordinò di non chiamare suo figlio. "Ho ricevuto una chiamata dal padre di Louey Ben Farhat questa mattina. Mi ha detto che era troppo presto per selezionarlo e si è rifiutato. Sono rimasto scioccato. Ho chiamato Louey, non ha risposto. Ho richiamato suo padre, non ha risposto nemmeno lui", ha detto l'allenatore.

"È una mancanza di rispetto. Il caso è chiuso. Se non abbiamo rispetto per questa maglia, per questa bandiera, non meritiamo di giocare per la Tunisia".

Questo caso è stato controverso in Tunisia, poiché non possono credere che a un giovane giocatore sia stato negato un'opportunità simile... e alcuni ipotizzano che la vera ragione sia che i genitori o i giocatori sperano che Louey Ben Farhat venga chiamato da tedesco in futuro, a causa della sua doppia cittadinanza.