Giocatori del Vienna Open agli ottavi di finale: quando gioca Jannik Sinner?

HQ

Il Vienna Open ATP 500 è in corso, un torneo chiave nel piano di Jannik Sinner per rivendicare la leadership nel ranking ATP, soprattutto perché è la testa di serie più alta lì, con Alcaraz che si prenderà una pausa prima del Masters di Parigi la prossima settimana. Il torneo è iniziato lunedì scorso e abbiamo già la maggior parte dei giocatori al secondo turno, ottavi di finale. Ma dov'è l'italiano?

La prima partita di Sinner, contro il tedesco e numero 51 del mondo Daniel Altmaier, è stata posticipata e si svolgerà anche dopo l'inizio degli ottavi di finale. Tuttavia, si svolgerà comunque oggi, mercoledì 22 ottobre, e sarà il penultimo match della giornata: si svolgerà al Campo Centro intorno alle 17:30 CET, 16.30 BST.

L'orario esatto dipende dalla partita precedente disputata sul Campo Centrale in Austria, un'altra partita degli ottavi di finale tra Daniil Medvedev e Nuno Borges.

Sinner guarderà anche alla prima partita della giornata, gli ottavi di finale tra Tomas Machac e Flavio Cobolli, poiché il vincitore sarà accoppiato contro Sinner negli ottavi di finale di domani. Finora, queste sono le partite confermate degli ottavi di finale del Vienna Open:



Tallon Griekspoor vs. Brandon Nakashima: mercoledì, 16:50 CET



Alex de Miñaur vs. Filip Misolic: mercoledì, 20:15 CET



Francisco Cerúndolo vs. Alexander Bublik: giovedì, da definire



Machac/Cobolli contro Sinner/Altmaier: giovedì, da definire



Popyrin/Berrettini contro Cameron Norrie: giovedì, da definire



Medvedev/Borges contro Dzumhur/Moutet: giovedì, da definire



Tomás Martín Etcheverry vs. Lorenzo Musetti: giovedì, da definire



Matteo Arnaldi vs. Alexander Zverev: giovedì, da definire

