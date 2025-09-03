Giocheremo a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater nel GR Live di oggi

HQ

La scorsa settimana, Metal Gear fan sono stati trattati come Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha fatto il suo debutto su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Il titolo è uno sfarzoso remake dell'amato originale del 2004, costruito su Unreal Engine 5, e promette una grafica sorprendente per elevare il gioco a livelli moderni.

Mentre puoi leggere i nostri pensieri completi sul remake qui, vedendo quali parti abbiamo amato e quali parti abbiamo apprezzato meno, puoi anche unirti a me più tardi per vivere l'ora di apertura del gioco.

Sì, alla solita ora delle 16:00 BST / 17:00 CEST, sbufferò una parte di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, tutto sulla homepage di GR Live. Non perderti questo frammento dell'inizio della famosa avventura di Naked Snake.