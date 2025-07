Giochi che hanno quasi rovinato i franchise più amati

HQ

Anche il sole ha le sue macchie, come si suol dire. Ma rimane il sole, una stella che fornisce ancora calore in modo affidabile. Questo vale anche per il mondo dei videogiochi, anche se su scala ridotta. Perché il fatto è che anche le nostre serie di giochi più amate e celebrate hanno pecore nere nella loro storia che sono state così cattive da minacciare di trascinare l'intero marchio nell'abisso.

Ma non è successo e, detto questo, ho pensato di dare un'occhiata indietro e dare un'occhiata alla pecora nera che ha quasi rovinato l'amata serie di giochi.

Bomberman: Atto Zero (Xbox 360 / 2006)

Cosa fai quando hai una serie multiplayer amata e colorata, piena di fascino e spirito di festa, ma vuoi espandere il concetto a una console nota per l'azione occidentale? Beh, butti tutto ciò che i fan amano fuori dalla finestra e trasformi Bomberman in una macchina per uccidere cyberpunk oscura e sudata. L'Atto Zero si presenta come una discarica di cervelli di proporzioni epiche in cui non una singola decisione è stata buona. Tutti odiavano gli ambienti squallidi, il design grottescamente noioso e il suo gameplay scadente hanno messo la serie Bomberman nel congelatore fino a quando Konami non ha finalmente capito cosa era andato storto e come raggiungere nuovi giocatori... vale a dire creando buoni giochi.

Castlevania: Giudizio (Wii / 2008)

Guardando indietro, è facile capire perché Konami ha perso tutti i suoi sviluppatori e alla fine ha lasciato il mondo dei giochi. Dopo l'era PlayStation 2 e l'ingresso di Wii e Xbox, erano completamente persi. Invece di altri giochi nello stile di Castlevania: Symphony of the Night, abbiamo ottenuto un gioco di combattimento con controlli di gioco sensibili al movimento per la Wii, notoriamente traballante. Judgment è riuscito ad alienare sia i vecchi fan che i potenziali nuovi arrivati, ed è stato un totale spettacolo secondario che non ha portato la serie da nessuna parte, tranne forse dritto nel silenzio.

Mass Effect: Andromeda (PC, PS4, Xbox One / 2017)

Doveva essere l'inizio di qualcosa di nuovo: un nuovo capitano, nuove avventure, nuovi misteri. Ma Andromeda è diventato invece una lezione su come affondare un marchio con ambizioni eccessive, problemi tecnici e design annacquato. L'unica cosa che ci ha reso davvero felici sono state le animazioni facciali vistosamente scadenti che sono diventate meme popolari, e Andromeda ha trasformato da sola Bioware in uno studio di cui la gente rideva e ha fatto sembrare Mass Effect un venduto a buon mercato. Quella che doveva essere una rinascita è diventata più un addio.

Metroid: Altro M (Wii / 2010)

Forse è stata una buona idea quando Nintendo ha deciso di lasciare che Team Ninja gestisse Samus Aran. Ora avrebbe una voce e una maggiore profondità emotiva. Il problema? Hanno trasformato un'eroina iconica e indipendente in un personaggio passivo che prendeva ordini da uomini sullo sfondo che agivano in modo completamente irrazionale. Questo è stato condito con una struttura narrativa confusa e controlli di gioco che sembravano più un test di frustrazione di gruppo, e il risultato ha causato la pausa più lunga della serie da quando Super Metroid è arrivato sul mercato di Super Nintendo.

Resident Evil: Survivor (PlayStation / 2000)

Come potrebbe Resident Evil sentirsi minacciato da un singolo gioco, potresti pensare? Bene, nel 2000, la serie aveva solo quattro anni e questo è stato il quarto gioco ad essere rilasciato. Capcom si è messa in testa che era giunto il momento di uno sparatutto leggero. Ma la grafica era a dir poco poco brillante e il doppiaggio era così orrendo che questo potrebbe essere stato il luogo in cui il termine "cringe" è apparso per la prima volta. Per fortuna Resident Evil è sopravvissuto all'abuso, ma sfortunatamente Capcom ha regolarmente continuato ad abusare della serie con altri giochi simili e persino titoli multiplayer in quelli che presumo siano tentativi di vedere quanto i fan possono sopportare prima di abbandonare la serie.

Star Fox Zero (Wii U / 2016)

I fan avevano assillato, assillato, assillato e aspettato dieci anni per una nuova Star Fox. E alla fine, è successo. Ma Nintendo fa quello che fa Nintendo, e sorprendentemente spesso offre qualcosa di completamente diverso da ciò che i fan speravano. Invece di qualcosa ispirato a Lylat Wars, abbiamo ottenuto una sorta di esperimento di controllo del gioco a due schermi con una configurazione particolarmente faticosa. Invece di un'azione spaziale frenetica, questo è stato un gioco con cui abbiamo faticato piuttosto che divertirci. Il Wii U era già nelle sue fasi finali e Star Fox Zero non ha esattamente contribuito ad aumentare la sua popolarità. È stata un'occasione persa e un amaro esempio di Nintendo che si è innamorata troppo della propria gimmick - e da allora non è uscito un altro Star Fox, nonostante le lamentele e le assillazioni dei fan.

Tomb Raider: L'angelo delle tenebre (PlayStation 2 / 2003)

Dopo cinque giochi più o meno simili di qualità in declino, la popolarità di Lara iniziò a diminuire. Angel of Darkness avrebbe rimediato a questo, tuttavia, attingendo alla tendenza oscura e grintosa di un'epoca in cui il buio equivaleva al bene. In pratica, questo significava una Lara con molto eyeliner, ma le sue ambizioni erano schiacciate sotto il suo stesso peso. Dettagli come controlli scadenti, bug, doppiaggio scadente e traiettorie scadenti hanno fatto sì che il gioco abbia praticamente bucato Lara una volta per tutte. È andata così male che Core Design ha perso la serie e alla fine ha portato Lara Croft a passare attraverso un riavvio dopo l'altro e riedizioni prima di trovare finalmente la sua forma nel 2013 in quello che è stato semplicemente chiamato Tomb Raider.