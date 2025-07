Giochi da cercare - agosto 2025

HQ

È l'ultimo mese dell'estate. L'agosto 2025 è arrivato e, come al solito, ci aspetta un mese costante caratterizzato da alcuni lanci di grandi nomi. Va detto che, dal momento che agosto è anche il mese della Gamescom, c'è una ragionevole possibilità che alcuni giochi vengano messi in ombra negli ultimi giorni, il che significa che le selezioni che abbiamo messo in evidenza nell'edizione diGames To Look For oggi potrebbero essere solo un assaggio di come sarà l'intero mese di agosto. Comunque, andiamo avanti.

Mafia: Il Vecchio Paese (PC, PS5, Xbox Series) - 8 agosto

Uno dei lanci più importanti del mese, lo sviluppatore Hangar 13 ci trasporta indietro in una vita criminale per il prossimo capitolo della serie Mafia. Tuttavia, questo non si avvicinerà al presente, poiché invece trasporterà i fan indietro nel tempo fino ai primi anni del 1900, in Sicilia di tutti i luoghi, per assistere a come un uomo scala i ranghi e viene creato nella famiglia criminale Torrisi. Aspettati azione grintosa, dramma teso e una storia progettata per riflettere i classici film di mafia.

Echi della fine (PC, PS5, Xbox Series) - 12 agosto

Lo sviluppatore Myrkur Games sta pianificando di espandere il genere avventura questo agosto con Echoes of the End di ispirazione islandese. Caratterizzato da una premessa fantastica e magica, questo racconto fotorealistico ruota attorno a una donna che intraprende un grande viaggio insieme a suo fratello nel tentativo di prevenire una guerra imminente. Aspettati paesaggi insidiosi, nemici spietati e una trama avvincente.

Madden NFL 26 (PC, PS5, Xbox Series) - 14 agosto

La nuova stagione della NFL è quasi alle porte e naturalmente questo significa anche l'arrivo di un nuovissimo gioco Madden di EA. Il gioco di quest'anno è noto come Madden NFL 26 e presenterà il running back Saquon Barkley come star di copertina e prenderà in giro una nuova edizione che promette un gameplay esplosivo e aggiornato, una modalità Franchise migliorata, una presentazione migliorata e sfide Superstar aggiuntive.

Drag x Drive (Switch 2) - 14 agosto

La finestra di lancioSwitch 2 continua e ad agosto abbiamo due opzioni per goderci. Il primo e veramente nuovo progetto è l'idea dello sport multiplayer che è Drag x Drive, un progetto che mette alla prova i controlli Mouse Mode del nuovo Joy-Cons per una serie di intense azioni online. Con personaggi in sedia a rotelle, questo gioco sarà l'ennesimo esempio di come il Switch 2 possa offrire esperienze di gioco uniche.

La spada del mare (PC, PS5) - 19 agosto

Proveniente dal creatore di Abzu, Journey e The Pathless, Sword of the Sea è un'avventura di esplorazione atmosferica che ruota attorno a un protagonista elegante che fa surf in tutto il mondo su una tavola elegante. Con movimenti ispirati allo snowboard e ai giochi di skateboard, l'idea è quella di viaggiare in tutto il mondo per scoprire e ripristinare l'oceano perduto.

Gears of War: Reloaded (PC, PS5, Xbox Series) - 26 agosto

Probabilmente conoscete abbastanza bene questa storia a questo punto, ma in caso contrario, presto il modo migliore per vivere l'epico primo capitolo della saga di Gears of War sarà attraverso l'edizione rimasterizzata Reloaded. In questo gioco, Marcus Fenix e l'esercito COG combattonoLocust contro gli invasori usando ogni sorta di armi e strumenti brutali ma efficaci. Ad accompagnare questa storia senza tempo c'è una modalità multiplayer aggiornata e persino un ampio supporto per il cross-play e la progressione incrociata.

Storia delle stagioni: Grand Bazaar (PC, Switch, Switch 2) - 27 agosto

Il ritorno di un classico dei simulatori di vita, Story of Seasons: Grand Bazaar porta i giocatori a Zephyr Town per aiutare a riportare il piccolo angolo di paradiso al suo antico splendore come uno dei centri commerciali più importanti e popolari al mondo. Questo sforzo richiederà il superamento delle sfide tipiche dell'allevamento degli animali, della raccolta dei raccolti, della creazione di prelibatezze, della vendita dei tuoi prodotti e altro ancora, il tutto alla ricerca della prosperità.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PC, PS5, Xbox Series) - 28 agosto

L'epica avventura e una delle storie più popolariMetal Gear sta tornando questo mese. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è un remake dell'amato gioco d'azione stealth di Konami, la stessa storia che vede Naked Snake cadere nel territorio della giungla nemica prima di ritrovarsi al centro di una trama contorta. Con grafica e prestazioni migliorate, audio aggiornato, nuove funzionalità e il tutto preservando la storia caratteristica, questo sembra essere un gioco imperdibile ad agosto.

Kirby e la terra dimenticata Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World (Switch 2) - 28 agosto

Il secondo dei due Nintendo Switch 2 first-party viene lanciato questo mese. La maggior parte di questo gioco è simile a Super Mario Party Jamboree del mese scorso, in quanto è una versione aggiornata di Kirby and the Forgotten Land che sfrutta il sistema più potente. La seconda parte è la nuovissima parte Star-Crossed World, che aggiunge nuovi elementi della storia, nuove abilità Mouthful Mode e nuove sfide da superare.

The Knightling (PC, PS5, Xbox Series) - 28 agosto

Coloro che sono alla ricerca di un'affascinante avventura d'azione quest'estate dovrebbero tenere d'occhio Twirlbound The Knightling. Si tratta di un progetto open-world che vede i giocatori vestire i panni di uno scudiero che, dopo aver appreso della scomparsa del loro signore, decide di diventare il protettore della regione, utilizzando il loro elegante e potente scudo per tutti i tipi di abilità di combattimento e movimento.

Shinobi: L'arte della vendetta (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 29 agosto

L'amata e famosa serie Shinobi sta tornando in questo sorprendente e brillante platform d'azione 2D. Caratterizzato da un aspetto disegnato a mano e una storia completamente nuova, ecco che Joe Musashi è tornato e parte per una ricerca di vendetta dopo essere tornato nel suo pittoresco villaggio per trovarlo saccheggiato, ridotto in cenere e tutti i membri del clan trasformati in pietra. Musashi incanala la sua rabbia e si propone di scoprire risposte e contrattaccare coloro che hanno fatto un torto al suo clan.

Lost Soul Aside (PC, PS5) - 29 agosto

L'ultimo grande lancio del mese, Lost Soul Aside è il prossimo progetto ad essere pubblicato da PlayStation, ed è destinato a offrire una grande odissea in cui un uomo deve salvare l'umanità, e sua sorella minore, da strani invasori dimensionali. Per coloro che desideravano un emozionante JRPG simile a Final Fantasy, questo è sicuramente uno da tenere d'occhio quando arriverà su PC e PS5.

E questo lo fa, assicurati di tornare tra un mese per vedere cosa ha in serbo settembre per gli appassionati di giochi.