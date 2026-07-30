Giochi da cercare - agosto 2026

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Anche se settembre sarà il momento in cui si apriranno le dighe e arriverà un periodo davvero frenetico e caotico di lanci di videogiochi, a causa di molti titoli che evitano novembre come la peste grazie a Grand Theft Auto VI, anche questo agosto sta notando in qualche modo gli effetti di questa abdicazione di massa. Oltre al fatto che la Gamescom attira l'attenzione a fine mese, assistiamo a una serie di lanci importanti, soprattutto verso settembre. Quindi preparatevi, perché abbiamo in serbo un gioco davvero ammirevole da cercare.

Beast of Reincarnation (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 4 agosto

Proveniente da Game Freak, lo sviluppatore noto soprattutto per i suoi titoli Pokémon, Beast of Reincarnation non potrebbe essere più diverso. Quello che abbiamo con questo titolo è un intenso action-RPG ambientato in un mondo fantastico ma duro, dove l'obiettivo è padroneggiare le abilità della spadaccina Emma e metterle alla prova contro nemici letali e potenti, tutto con l'aiuto del fedele compagno canino, Koo.

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Big Walk (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) - 4 agosto

Dopo aver attirato l'attenzione di molti con Untitled Goose Game, lo sviluppatore indie House House torna con il bizzarro cooperativo online noto come Big Walk. L'obiettivo del gioco è trascorrere con gli amici in un mondo immenso, esplorando, pianificando la prossima mossa, scherzando e in generale completando anche "sfide di lavoro di squadra ".

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Marvel Tokon: Fighting Souls (PC, PS5) - 6 agosto

L'esclusiva principale per console PlayStation 5 del mese. Marvel Tokon: Fighting Souls è un intenso battaglia a coppie che vede protagonisti gli Eroi più Potenti della Terra e anche molti dei suoi villain più iconici. Sviluppato dagli esperti di combattimento di Arc System Works, questo picchiaduro a squadre 4v4 includerà i talenti degli Avengers, degli X-Men, dei Wakandiani, degli Asgardiani, dei Latveriani, dei Guardiani della Galassia, dei Spider-People e persino di eroi nuovi e unici.

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Duskfade (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) - 13 agosto

Chi cerca un action-platform in stile Kingdom Hearts non vorrà perdersi Duskfade di Weird Beluga. Ispirato all'epoca d'oro dei platform PlayStation, questo titolo indie invita i giocatori a saltare, dondolarsi e tagliare attraverso una varietà di livelli e biomi unici, il tutto nei panni dell'eroe Zirian, che cerca di trovare e salvare sua sorella da una strana Torre dell'Orologio che ha gettato il mondo nell'oscurità.

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Hell Let Loose: Vietnam (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 13 agosto

Ci sono un paio di sparatutto multiplayer che arriveranno entro una settimana di distanza e il primo è Hell Let Loose: Vietnam di Expression Games. Questo seguito dello sparatutto della Guerra Mondiale porta l'azione nel teatro della guerra del Vietnam e vede i giocatori indossare la tuta delle Forze Armate degli Stati Uniti e dell'Esercito vietnamita, tutto per sfidarsi in ambienti autentici dove le risorse e la tecnologia degli Stati Uniti sono messe in confronto alle tattiche guerrigliere del VA.

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Mafia: The Old Country - Man of Honor (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 14 agosto

Dopo averci portato nella Sicilia del 1900 per vivere la storia di Enzo Favara nel gioco base Mafia: The Old Country nell'estate 2025, ora è arrivato il momento di tornare al progetto di Hangar 13 per un'espansione intitolata Man of Honor. Questo DLC è ambientato nel 1905 e vede la storia di Enzo espandere in altri due capitoli incentrati sulla sua esplorazione nell'oltretomba della Valle Dorata, dove la lealtà viene spinta al limite, vengono riscossiti debiti e appariranno alcuni volti familiari, incluso un giovane Ennio Salieri.

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The Sinking City 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 18 agosto

Frogwares tornerà nel suo mondo inondato ispirato a H.P. Lovecraft, poiché The Sinking City 2 sarà un'altra esplorazione degli orrori eldritch e dell'oscurità. A differenza del gioco precedente, che era un'esperienza investigativa più focalizzata simile ai progetti Sherlock Holmes dello studio, The Sinking City 2 è un survival horror più puro con tutti i familiari accessori. Aspettati enigmi da risolvere, nemici da combattere con risorse limitate, e tutto questo mentre un mistero si svela intorno a te.

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Mortal Shell II (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 20 agosto

È arrivato il momento che lo sviluppatore Cold Symmetry riporti i fan nel suo duro e intenso universo Soulslike. Mortal Shell II è un sequel autonomo che esplora ancora una volta il presupposto che la propria carne sia la tua arma, uno strumento che può essere usato per superare minacce mortali e mostruose in un mondo tanto inquietante quanto fantastico. L'obiettivo qui sarà possedere gusci da guerriero, detronizzare falsi dèi e tutto per salvare un mondo devastato.

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Gallipoli (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 20 agosto

Il secondo sparatutto multiplayer ad arrivare ad agosto. Gallipoli è la prossima esplorazione della serie World War I di BlackMill Games, ambientata nel teatro bellico mediterraneo omonimo, che vide l'Impero Britannico e l'Impero Ottomano scontrarsi per conquistare territori chiave e cruciali necessari a plasmare l'esito della Grande Guerra.

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Aliens: Fireteam Elite 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 25 agosto

Lo sviluppatore Cold Iron Studios ci riporta in un incubo fantascientifico questo mese, tutto come parte del suo sequel di Aliens: Fireteam Elite. Questo seguito sparatutto collaborativo vede i giocatori indossare la tuta da Colonial Marine incaricato di correre a testa bassa nel territorio degli Xenomorfi nel tentativo di purificare e riconquistare aree dall'organismo perfetto. Con minacce anche di androidi e robotici in arrivo, aspettatevi che ogni missione sia una vera lotta per la sopravvivenza.

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Resonance: A Plague Tale Legacy (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 27 agosto

Invece di tuffarsi direttamente in un terzo gioco di A Plague Tale, lo studio Asobo ha deciso di impegnarsi in uno spin-off action-adventure basato su un personaggio amato dai fan. Il prequel noto come Resonance: A Plague Tale Legacy ruota attorno a una Sophia più giovane e vede come il futuro capitano della nave viaggia verso l'Isola del Minotauro, combatte nemici mortali, svela antichi misteri e affronta una creatura mitica pericolosa.

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Star Wars: Zero Company (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 27 agosto

A seguire abbiamo l'ultimo videogioco ambientato in una galassia lontana, lontana. Star Wars: Zero Company proviene dallo sviluppatore Bit Reactor e punta a offrire un'azione strategica a turni intensa, con la premessa di guidare una squadra di operativi esperti mentre affrontano un'operazione pericolosa contro una minaccia emergente che potrebbe consumare la galassia. Ambientato al crepuscolo di The Clone Wars, è un film da tenere d'occhio per i fan di X-COM.

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Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2) - 27 agosto

Infine, abbiamo la seconda Master Collection di giochi della serie Metal Gear Solid. Questo progetto intende offrire edizioni HD di alcune delle iterazioni più moderne della saga, ovvero Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriot e Metal Gear Solid: Peace Walker. Come è stato il caso della prima raccolta, sarà arricchita anche da una serie di altri successi, non ultimo Metal Gear: Ghost Babel e una colonna sonora digitale.

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Ecco fatto. Non dimenticate di tornare tra qualche settimana, quando rivolgeremo la nostra attenzione forse al mese più intenso dell'anno per vedere cosa settembre riserva agli appassionati di videogiochi.