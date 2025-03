Giochi da cercare - aprile 2025

HQ

È quasi un nuovo mese e sappiamo tutti cosa significa. È tempo di dare un'occhiata a ciò che le prossime settimane hanno in serbo per gli appassionati di videogiochi, il tutto come parte di un nuovissimo episodio di Games To Look For. Questo aprile ha molto in serbo per i giocatori di tutti i tipi, tra cui molte esclusive della piattaforma e persino alcuni lanci di nuove piattaforme. Quindi, sistemati e vedi a cosa dovresti giocare il prossimo mese.

Koira (PC, PS5) - 1 aprile

Kicking things off è l'ultimo titolo pubblicato da Life is Strange creator Don't Nod. L'adorabile Koira, proveniente dal finlandese Studio Tolima, ruota attorno a uno spirito della foresta che ha il compito di salvare e guidare un piccolo cucciolo verso la salvezza, eludendo i pericoli e i pericoli di una foresta crudele lungo il percorso. Con una direzione artistica sorprendente e una narrazione emotiva, non vorrai perderti questa avventura indie.

Cacciatori d'acciaio (PC) - 2 aprile

Wargaming è pronto ad espandere la sua line-up di progetti questa primavera debuttando con l'azione Steel Hunters in accesso anticipato su PC. Questo gioco mette sei squadre di due giocatori l'una contro l'altra su una Terra post-apocalittica, il tutto mentre comandano enormi tute mech potenziate e dotate di potenti e ampie suite di armi e strumenti. Se sei alla ricerca di un nuovo titolo multiplayer da provare, vale sicuramente la pena dare un'occhiata a Steel Hunters.

The Last of Us: Parte II Rimasterizzato (PC) - 3 aprile

L'acclamata e memorabile avventura sta finalmente arrivando su PC, dopo quasi cinque anni di esclusività per console PlayStation. The Last of Us: Part II Remastered è la versione migliorata e potenziata del gioco originale che ora ha una varietà di funzionalità e aggiunte incentrate sul PC, il tutto preservando l'incredibile corpo e la storia di base che hanno spazzato via così tanti nel 2020.

A sud della mezzanotte (PC, Xbox Series) - 8 aprile

Uno dei più grandi lanci di aprile, la prossima avventura d'azione di Compulsion è conosciuta come South of Midnight e porta i giocatori in una versione fantastica del profondo sud americano, per vivere la storia di Hazel, una giovane donna che usa abilità magiche scoperte di recente per aiutare a ricostruire e ripulire il mondo dall'oscurità che lo ha attanagliato. il tutto mentre tentava di ritrovare la madre perduta, che le è stata strappata via durante una tempesta.

Commandos: Origins (PC, PS5, Xbox Series) - 9 aprile

Dopo un po' di pausa, il franchise Commandos farà il suo grande ritorno questo aprile sotto forma di un nuovissimo capitolo dello sviluppatore Claymore Game Studios. Questo è un sequel tanto atteso del titolo originale che si concentra sull'inizio della guerra dei commando nella seconda guerra mondiale e offre una nuova interpretazione dell'azione tattica in tempo reale per cui la serie è diventata famosa negli anni successivi.

Blue Prince (PC, PS5, Xbox Series) - 10 aprile

I fan dei puzzle tra noi hanno senza dubbio tenuto d'occhio l'insolito Blue Prince di Dogubomb, un titolo che significa una moltitudine di cose. Questo gioco consiste nell'esplorare una misteriosa villa navigando in corridoi e camere mutevoli, il tutto alla ricerca di una presunta 46a stanza in questa casa storica e datata. Con una natura roguelike e una straordinaria direzione artistica, non vorrai perderti questo promettente indie.

Cieli per sempre (PC, PS5) - 14 aprile

Sfreccia verso l'aldilà nel gioco cooperativo di sopravvivenza di Far From Home. Conosciuto come Forever Skies, questo progetto incarica i giocatori di sopravvivere su una Terra post-apocalittica, il tutto abitando un dirigibile high-tech aggiornabile che può consentire ai giocatori di attraversare facilmente il mondo alla ricerca di risorse e una cura per salvare l'umanità da un triste destino.

Lost Records: Bloom and Rage - Nastro 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 15 aprile

La seconda metà dell'avventura narrativa di Don't Nod fa il suo arrivo questo mese. Dopo gli eventi del primo nastro, Bloom, il secondo capitolo noto come Rage continuerà a svelare gli eventi soprannaturali che il giovane gruppo di ragazze ha vissuto e che hanno plasmato le loro vite per i quasi tre decenni che seguirono.

Indiana Jones e il Grande Cerchio (PS5) - 17 aprile

Il primo dei due titoli Xbox Game Studios ' in arrivo sulle console PlayStation questo mese. Dopo un breve periodo di esclusività console su Xbox Series X/S, l'acclamato MachineGames ' Indiana Jones and the Great Circle sta facendo il suo debutto su PS e porta con sé un'avventura originale ispirata agli anni '80 che vede il famoso archeologo viaggiare in tutto il mondo alla ricerca di manufatti mitici e nel tentativo di sventare un terrificante complotto nazista.

Clair Obscur: Expedition 33 (PC, PS5, Xbox Series) - 24 aprile

Una delle altre uscite principali di questo aprile, Sandfall Interactive Clair Obscur: Expedition 33 porta i fan in un incredibile mondo mitico e segue una collezione di eroi che hanno il compito di distruggere una potente entità nota come Paintress, per impedirle di dipingere di nuovo la morte. Ispirato alla Francia della Belle Epoque, questo è un gioco di ruolo a turni che utilizza anche meccaniche in tempo reale e presenta un cast di artisti che compongono i suoi vari personaggi.

Fatal Fury: La città dei lupi (PC, PS4, PS5, Xbox Series) - 24 aprile

Abbiamo aspettato a lungo che questo diventasse realtà, ma dopo 28 anni, un nuovissimo capitolo della serie Fatal Fury sta facendo il suo debutto questo mese. Fatal Fury: City of the Wolves prende la leggendaria saga e le dà una nuova mano di vernice e un nuovo stile artistico e poi offre una configurazione di combattimento serrata e ricca di azione che è pensata per essere tanto esilarante quanto difficile da padroneggiare.

Days Gone Remastered (PS5) - 25 aprile

PlayStation ha preso l'abitudine di offrire versioni leggermente migliorate dei suoi più grandi titoli per PS4, e il prossimo a ricevere questo trattamento è Bend Studio di Days Gone. L'imminente remaster prenderà l'avventura post-apocalittica e la migliorerà con una migliore risoluzione, fedeltà grafica e prestazioni, introdurrà il supporto DualSense e aggiungerà anche alcune chicche aggiuntive, tra cui un nuovo Horde Assault Mode per mettere alla prova le tue abilità contro orde più grandi e terrificanti Freaker.

Forza Horizon 5 (PS5) - 29 aprile

Il secondo di due progetti Xbox Game Studios ' in arrivo su PlayStation 5. Questa volta è uno dei grandi franchise a fare il salto, conForza Horizon 5 Playground impostato per abbandonare l'esclusività della console Xbox del franchise per la prima volta in assoluto per consentire ai fan di PS5 la possibilità di andare in Messico per correre con le auto, eseguire acrobazie e altrimenti crogiolarsi sotto il sole cocente.

E questo è tutto gente! Questo è un altro gioco da cercare nei libri, assicurati di tornare tra qualche settimana per vedere cosa ha in serbo maggio 2025 per i fan dei videogiochi.