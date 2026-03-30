Giochi da cercare - aprile 2026

HQ

È stato un inizio d'anno da ricordare, dato che da quando è arrivato il nuovo anno abbiamo assistito a una marea di lanci di giochi entusiasmanti e importanti. A tal proposito, aprile non rallenta nemmeno per un secondo, dato che stiamo entrando forse nel miglior mese del 2026 finora. Sì, sarà un buon gioco, quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo i Giochi da Cercare di questo mese.

HQ

Darwin's Paradox (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) - 2 aprile

Per cominciare, abbiamo un gioco d'azione e avventura con protagonista un adorabile polpo. Darwin's Paradox di ZDT Studio è un videogioco impegnativo e focalizzato sulla furtività in cui i giocatori devono guidare una piccola creatura marina fino alla sicurezza dell'oceano, evitando pericoli industriali e predatori feroci lungo il percorso. Con un formato 2D e side-scrolling, aspettatevi platform creativi e tensione mozzafiato in questo promettente indie.

HQ

Annuncio pubblicitario:

L'Occultista (PC, PS5, Xbox Series) - 8 aprile

Successivamente, abbiamo un tipo di gioco molto diverso, dato che The Occultist di Daloar è un thriller narrativo in prima persona che segue un investigatore paranormale che viaggia su un'isola britannica abbandonata nel tentativo di scoprire la verità dietro la scomparsa del padre. Naturalmente, o meglio soprannaturale, c'è molto di più in quest'isola di quanto si potrebbe pensare, portando a un'avventura oscura, contorta e inquietante.

HQ

Samson (PC) - 8 aprile

I team di Liquid Swords sono pronti a presentare il loro primo progetto, dato che questo aprile vedrà l'arrivo di Samson. Questa è una storia dura e cupa che segue un uomo mentre cerca di mettere insieme abbastanza soldi per pagare alcuni individui pericolosi che tengono in ostaggio sua sorella. Questo porta a ogni tipo di caos in un mondo urbano dove la soluzione migliore è che Sansone affronti qualsiasi cosa gli si metta sulla strada.

Annuncio pubblicitario:

HQ

Sostituito (PC, Xbox One, Xbox Series) - 14 aprile

Abbiamo già assistito a qualche avventura indie e AA entusiasmante e ora andiamo oltre per mettere in luce Replaced. Proveniente da Sad Cat Studios, Replaced è un action platform 2.5D che segue un'IA intrappolata in un corpo umano, che cerca di fuggire da una città catastrofica e contorta dove le vite vengono scambiate come moneta. Ambientato in un'America alternativa degli anni '80, aspettati vicoli illuminati dal neon, aree industriali e un'atmosfera cyberpunk cupa.

HQ

Mouse: P.I. In affitto (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) - 16 aprile

Ti stai godendo finora questo aprile senza AAA? Buone notizie: ora è il momento che Fumi Games rubi la scena, dato che Mouse: P.I. For Hire è il prossimo nella nostra lista. Il mozzafiato sparatutto d'azione in bianco e nero con tubi di gomma è quasi arrivato, portando combattimenti bombastici, una colonna sonora d'altri tempi e un caso sconcertante da risolvere, rendendo l'ennesimo indie imperdibile questo aprile.

HQ

Cthulhu: L'Abisso Cosmico (PC, PS5, Xbox Series) - 16 aprile

Tornando al mondo dello sviluppo AA, questa volta Big Bad Wolf prende i riflettori per presentare Cthulhu: The Cosmic Abyss, un gioco d'avventura atmosferico e oscuro che segue un uomo mentre cerca di svelare i misteri degli abissi, bloccato su una stazione mineraria nel profondo dell'abisso del Pacifico. Con un tema lovecraftiano, questo progetto d'avventura vedrà i giocatori affrontare orrori antichi e confrontarsi con ciò che è reale e ciò che non è reale.

HQ

Tomodachi Life: Vivere il Sogno (Switch, Switch 2) - 16 aprile

Non abbiamo mai fatto un mese tutto indie o AA su GTLF ed è qui che il tentativo di aprile si conclude, perché ora è il momento che Nintendo arrivi e mostri l'esclusiva per Switch 1 e 2, Tomodachi Life: Living the Dream. Forse abbiamo appena avuto Pokémon Pokopia, ma chiaramente Nintendo pensa che abbiamo bisogno di più simulazione della vita nelle nostre vite, ed è proprio questo che stiamo ottenendo con questa avventura incentrata sui Mii.

HQ

Pragmata (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) - 17 aprile

Capcom ha già avuto un inizio d'anno eccezionale con Resident Evil Requiem e spera di riuscire a replicare anche solo un minimo di questo con il prossimo Pragmata. Considerato l'ultima nuova IP del titano giapponese, questo gioco d'azione ha un tema fantascientifico e mostra come un eroe umano e un androide compagno cercano di sopravvivere e progredire attraverso una stazione di ricerca lunare dove si nascondono ogni tipo di mostro robotico.

HQ

Tides of Tomorrow (PC, PS5, Xbox Series) - 22 aprile

È ora di tornare per un po' al segmento AA, dato che il creatore di Road 96, Digixart, si sta preparando per presentare Tides of Tomorrow. Questo è un gioco d'avventura ricco di narrazione che ha un grande focus sulla comunità, dove le scelte che fai non influenzano solo la tua esperienza, ma possono anche influenzare gli altri. Ambientato in un mondo plasticpunk, l'obiettivo sarà diventare un Tidewalker che cerca di sopravvivere in un mondo allagato.

HQ

Masters of Albion (PC) - 22 aprile

Che lo ami o lo odi, Peter Molyneux è uno dei nomi più conosciuti nel mondo dello sviluppo videoludico, e questo aprile, l'ex boss dei Lionhead e creatore di Fable torna per quella che considera la sua opera magna. Masters of Albion è il nome di questa simulazione di gioco divina che mira a dare ai giocatori il completo controllo divino su un mondo dove puoi costruire ciò che vuoi, uccidere chi vuoi, spostare ciò che vuoi, ovunque tu voglia.

HQ

Kiln (PC, PS5, Xbox Series) - 23 aprile

Sono passati circa sei mesi dall'ultima apparizione di Double Fine con il colorato gioco d'avventura Keeper e già lo sviluppatore di Psychonauts è tornato con un altro gioco. Questa è però una cosa molto diversa, dato che Kiln è un gioco di picchiadura per feste, un progetto in cui i giocatori affrontano diversi tipi di ceramiche e poi si sfidano in modalità diverse con amici e contro una squadra rivale. Tutto sembra quasi il più Double Fine che un gioco può essere, vero?

HQ

Aphelion (PC, PS5, Xbox Series) - 28 aprile

Non hai ancora avuto abbastanza giochi d'azione e avventura questo mese? Bene, perché ora tocca a Don't Nod, con lo sviluppatore francese pronto a presentare Aphelion al mondo. Questa è una storia che segue una coppia di astronauti che hanno intrapreso la missione di enorme importanza di esplorare e esplorare un nono pianeta lontano ai margini del sistema solare, con la speranza che il mondo gelido possa servire da rifugio sicuro per l'umanità che cerca di sfuggire a una Terra morente.

HQ

Diablo IV: Lord of Hatred (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 28 aprile

È quasi ora che la saga dell'Odio giunga alla sua conclusione, poiché l'espansione Lord of Hatred di Diablo IV arriverà alla fine di aprile e cercherà di vedere come l'umanità porterà finalmente la battaglia contro Mephisto, con il destino di Sanctuary in gioco. Portando ufficialmente anche la classe Warlock e il Paladino, questa espansione introduce una nuova regione da esplorare, tantissime nuove attività, funzionalità rielaborate e un sacco di bottino da cacciare.

HQ

Saros (PS5) - 30 aprile

Dopo aver lasciato il mondo senza parole qualche anno fa con l'eccellente Returnal, la squadra finlandese di Housemarque tornerà questo aprile con l'attesa Saros. Progettato anch'esso come un gioco d'azione e avventura fantascientifica, l'idea sarà di indossare la tuta da protagonista, interpretato da Rahul Kohli, e poi correre a capofitto in un mondo all'ombra di un'eclissi nel tentativo di scoprire i segreti inquietanti della terra e affrontare i suoi abitanti ostili.

HQ

Invincible VS (PC, PS5, Xbox Series) - 30 aprile

Infine, abbiamo un altro gioco di battaglia a coppie per i fan del picchiaduro là fuori. Quarter Up ha collaborato con Robert Kirkman, creatore di Invincible, per creare un gioco di combattimento 2D straziante e intenso che mette squadre di eroi e villain l'uno contro l'altro in luoghi iconici e in una storia costruita appositamente per questo progetto.

HQ

Wow, che sfigato. Inutile dire che dovrebbe esserci qualcosa per tutti questo aprile, ma se già state tenendo d'occhio l'orizzonte, torneremo tra qualche settimana per vedere cosa riserva maggio 2026 agli appassionati di videogiochi.