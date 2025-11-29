Giochi da cercare - dicembre 2025

HQ

È l'ultimo mese dell'anno e questo significa che è il momento dell'ultimo Games To Look For dell'anno solare. Come sempre a dicembre, è un mese molto, molto intenso all'inizio che offre un numero piuttosto basso di giochi importanti degni di nota. Tuttavia, con The Game Awards che avviene nella seconda settimana del mese, c'è sempre spazio per shadow drop a sorpresa che potrebbero riempire ulteriormente il programma del mese. Quindi restate sintonizzati e fino ad allora, aspettate con ansia il debutto dei prossimi giochi nel periodo più allegro e festoso dell'anno.

Marvel Cosmic Invasion (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 1 dicembre

Il primo giorno di dicembre inizia un picchiaduro pixelato di Tribute Games. Dopo aver prestato i loro talenti per creare Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, ora il talentuoso team sta lavorando con Marvel per creare un'avventura che ci porta nel cosmo per affrontare Annihilus e le sue orde di insetti. Con 15 degli eroi più importanti di Marvel come opzioni giocabili e un sistema di scambio a squadre da gestire, si preannuncia un'esperienza arcade divertente per iniziare il mese.

Destiny 2: Renegades (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 2 dicembre

Non molto tempo fa, in una galassia chiaramente più vicina del previsto, il mondo epico di Star Wars si scontraBungie va con il looter-shooter di lunga data Destiny 2, tutto come parte dell'espansione Renegades. Questo prossimo capitolo è la seconda parte di The Fate Saga e porta una serie di armi, nemici, strumenti e contenuti narrativi a tema che includono persino i giocatori che possono scoprire la propria spada laser - o come viene chiamata qui, una Praxic Blade. Il secondo blocco del programma dei contenuti Year of Prophecy, questo cercherà di riaccendere la scintilla Destiny 2 per molti fan.

Red Dead Redemption (PS5, Xbox Series, Switch 2, Android, iOS) - 2 dicembre

Non serve che vi diciamo cos'è questo gioco, perché ormai è uno degli RPG più famosi di tutti i tempi. La amata storia di Rockstar, la seconda parte della serie Red Dead, sta finalmente arrivando sulle console e dispositivi mobili di nuova generazione, permettendo a ancora più fan di godersi la storia di John Marston e di come dà la caccia a molti dei suoi ex colleghi di bande fuorilegge per tenerlo lontano dalla legge.

Sleep Awake (PC, PS5, Xbox Series) - 2 dicembre

È il periodo più festoso e allegro dell'anno, quindi perché non polarizzare tutto questo con un viaggio in una città distopica psicologicamente spaventosa nel prossimo gioco horror che uscirà da Blumhouse Games. Sleep Awake segue una donna che deve cercare di sopravvivere in questa dura realtà pur superando il richiamo del sonno, mentre la gente di questa città scompare scioccante ogni volta che poggia la testa a riposare. Inquietante, vero? Per gli appassionati di horror, questo sembra un film da tenere d'occhio.

Metroid Prime 4: Beyond (Switch, Switch 2) - 4 dicembre

Probabilmente il lancio più importante del mese (un progetto che debutterà lo stesso giorno del titolo con cui competerà di più a dicembre...), l'ultimo gioco first-party dell'anno di Nintendo riporterà Samus Aran e vedrà la serie Metroid Prime ampliata con il tanto atteso quarto capitolo ufficiale. Conosciuto come Metroid Prime 4: Beyond, questo gioco offre la caratteristica azione in prima persona intensa e un setup Metroidvania, ma lo evolve con nuove meccaniche, caratteristiche e livelli da esplorare e padroneggiare.

Octopath Traveler 0 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 4 dicembre

L'altro grande lancio del mese arriva da Square Enix, che sta espandendo il mondo HD-2D di Octopath Traveler con un prequel ufficiale e molto ambizioso. Considerato Octopath Traveler 0, questo gioco racconterà la storia della restaurazione e della vendetta sugli anelli divini e racconterà una narrazione che si estende attraverso la terra di Orsterra. Definito un vero colosso JRPG che potrebbe richiedere 100 ore di gioco per essere superato, questo potrebbe essere il gioco perfetto per chi desidera disperatamente un'avventura ricca di storia e impegnativa questo dicembre.

Skate Story (PC, PS5, Switch 2) - 8 dicembre

Successivamente c'è un'opzione indie da Sam Eng. Skate Story è un'esperienza insolita e strana che segue un demone nell'oltretomba, fatto di vetro e dolore, che cerca di fuggire dal regno crudele accettando un patto del Diavolo. Qual è il compito, ti chiedi? Armato solo di uno skateboard, devi andare sulla luna e ingoiarla intera... Sì, un risultato piuttosto enorme ma che può essere reso ancora più divertente facendo flipping, truccando e grindando fino alla salvezza.

Imbattibile (PC, PS5, Xbox Series) - 9 dicembre

Seguendo il tema dei giochi indie eccentrici, il titolo successivo degno di nota è l'avventura ritmica Unbeatable, una storia ambientata in un mondo dove la musica, ironicamente per il gioco in questione, è illegale. Mettendo nei panni di Beat e della sua band che sono in fuga dalla legge, questa esperienza ricca di narrazione cerca di combinare un gameplay ritmico arcade con una narrazione emotiva per rendere un'avventura diversa da molte altre.

Pionieri di Pagonia (PC) - 11 dicembre

Dopo un lungo periodo come gioco in Accesso Anticipato, Envision Entertainment Pioneers of Pagonia è pronto a fare il suo grande arrivo nella sua versione 1.0. Venendo dalla mente visionaria che ha ideato The Settlers, questo simulatore di colonie e gioco di strategia riguarda tutto lo sviluppo di una città fiorente e capace in un mondo con abbondanti risorse, magia da padroneggiare e minacce nemiche da superare. Per chi ama i giochi di simulazione/strategia, questo è degno di essere osservato.

Terminator 2D: No Fate (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 12 dicembre

Siamo già stati qui prima...? Sì, stiamo provvisoriamente mettendo Terminator 2D: No Fate di Bitmap Bureau come ultimo gioco del GTLF di questo mese, tutto con la precisazione aggiuntiva che questa rivisitazione arcade del tanto amato sequel d'azione ha preso un po' l'abitudine di essere rimandata. Al momento della stesura, questo gioco uscirà il 12 dicembre, ma la storia mostra che questo potrebbe cambiare, quindi non trattenere il respiro finché non sarà saldamente nelle tue mani...

E questo è tutto. Un altro anno di Games To Look For è ormai alle spalle. Ancora una volta, potrebbero esserci alcune sorprese da aggiungere a questi giochi a seconda di ciò che accadrà ai Game Awards e agli altri eventi di quella settimana, ma se non è così, almeno avrai questi giochi da aspettarti in vista del periodo più festoso dell'anno. Torneremo ora nel nuovo anno, dove diamo un'occhiata a cosa riserva gennaio 2026 agli appassionati dei videogiochi.