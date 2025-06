Giochi da cercare - luglio 2025

HQ

È il picco dell'estate e questo tradizionalmente significa un periodo di tempo più costante per gli appassionati di videogiochi. Quest'anno è in qualche modo simile in quanto abbiamo una manciata di titoli molto attesi in un mese che altrimenti è pieno zeppo di indie e gemme AA. Quindi, stando così le cose, diamo il via a un altro Games To Look For.

Mecha Break (PC, PS5, Xbox Series) - 2 luglio

A dare il via al mese è un nuovissimo sparatutto multiplayer in terza persona che vede mech enormi e letali lanciarsi in un'intensa guerra. Ambientato in un mondo fantascientifico futuristico e in frantumi, questo gioco offre una varietà di diverse classi di mech da padroneggiare, modalità online per imparare e conquistare, ampie opzioni di personalizzazione e il tutto in ambienti vari e massicci. Se stai cercando un nuovo gioco da giocare con gli amici quest'estate, Mecha Break potrebbe essere proprio il biglietto.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 11 luglio

È un'estate da skater! Gli iconici giochi ex Tony Hawk's Pro Skater 3 e 4 stanno facendo il loro ritorno in una collezione sempre più migliorata. Combinando la brillantezza dei due giochi, questo pacchetto offre una grafica e prestazioni migliori, pur mantenendo i fantastici sistemi di trick, i livelli del parco giochi immensamente divertenti, presentando un sacco di skater famosi da indossare e praticamente su ogni piattaforma che puoi immaginare.

Eriksholm: Il sogno rubato (PC, PS5, Xbox Series) - 15 luglio

Lo sviluppatore River End Games mantiene le cose eccitanti questo luglio offrendo un gioco stealth isometrico e narrativo ambientato nella città immaginaria di Eriksholm. Seguendo la giovane Hanna, questo gioco esplora il modo in cui affronta prove e tribolazioni, tradimento e terrore, il tutto nel tentativo di trovare il fratello perduto Herman, una ricerca che presto si trasforma in una vera e propria cospirazione che minaccia l'intera città.

Destiny 2: Ai confini del destino (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 15 luglio

Il Light and Darkness Saga è finito e finito, ma Bungie è ora pronto a iniziare una nuova era per Destiny 2. Questo luglio vedrà l'inizio di una nuova saga che inizierà con l'espansioneThe Edge of Fate, un nuovo capitolo porteràGuardians ai confini del Sistema Solare per visitare la pericolosa destinazione diKepler e il suo famigeratoReef, un luogo noto per il suo insediamento umano a lungo dimenticato e la peculiare anomalia che lo ha trasformato in qualcosa di strano.

Donkey Kong Bananza (Switch 2) - 17 luglio

Il più grande lancio del mese e probabilmente anche il più grande lancio dell'anno per gli utenti Nintendo Switch 2. Donkey Kong Bananza è un platform d'azione 3D che vede la famosa scimmia proteggere una giovane Pauline mentre scava sempre più in profondità nel nucleo del pianeta, il tutto per impedire a una banda di Kong di causare terrore. La profondità meccanica e l'abbondanza di carisma sembrano essere il nome del gioco in questo titolo, rendendolo un gioco assolutamente da non perdere quest'estate.

Robocop: Rogue City - Unfinished Business (PC, PS5, Xbox Series) - 17 luglio

Riprendendo gli eventi del ben accolto Robocop: Rogue City, Unfinished Business è un'avventura autonoma che riprende dopo il gioco principale e vede come il famoso tutore della legge si dirige verso OmniTower per liberarlo dai suoi abitanti criminali. Offre un'azione più intensa, molta violenza e persino flashback che ti consentono di giocare anche nei panni dell'umano Alex Murphy.

Shadow Labyrinth (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 18 luglio

Pac-Man come non l'hai mai sperimentato prima. Shadow Labyrinth è un platform d'azione 2D con Metroidvania elementi, un gioco che ti vede assumere il ruolo di un Swordsman senza nome e poi incaricato di fuggire da un pianeta infernale, il tutto con l'aiuto di una creatura compagna gialla con una fame che non può essere soddisfatta. Inutile dire che questo è ben lontano dalle tipiche avventure arcade che conosciamo e ci aspettiamo da Pac-Man.

World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic (PC) - 21 luglio

Una delle espansioni più famose sta facendo il suo arrivo in World of Warcraft Classic quest'estate. Mists of Pandaria ci riporta nel continente di ispirazione asiatica per vivere una storia con un'enfasi particolare sulla spiritualità e l'avventura. Introducendo la gara Pandaren a Classic e la classe Monk, questa è l'occasione perfetta per un'esplosione di nostalgia durante il picco dell'estate.

Wheel World (PC, PS5, Xbox Series) - 23 luglio

Un tempo noto come Ghost Bike, Messhof 's Wheel World è un'avventura sportiva ideale per chiunque voglia mettersi in viaggio quest'estate. Questo gioco consiste nel saltare in sella alla tua bicicletta e fare squadra con un antico spirito ciclistico per gareggiare contro squadre d'élite, eseguire acrobazie nodose e, infine, anche lavorare per salvare l'universo da una grande calamità.

Wuchang: Fallen Feathers (PC, PS5, Xbox Series) - 24 luglio

Luglio è stato finora completamente libero dai Soulslike, ma non continuerà così. Wuchang: Fallen Feathers è una storia oscura e fantastica che segue una piratessa conosciuta come Wuchang, che dopo essersi risvegliata e aver sofferto di amnesia, si ritrova bloccata in un mondo invaso dall'oscurità, dalla peste e dai mostri. Con un sacco di azione e combattimenti impegnativi da padroneggiare, questo è un gioco che assicurerà che la tua frequenza cardiaca rimanga alta quest'estate.

Killing Floor 3 (PC, PS5, Xbox Series) - 24 luglio

Ci è voluto più tempo del previsto per arrivare a questo giorno a seguito di una serie di ritardi, ma Tripwire è finalmente pronto a presentare al mondo Killing Floor 3 quest'estate. Il titolo d'azione catapulterà un gruppo di giocatori in un livello e poi chiederà loro di tenere testa a una serie di terrificanti creature e mostri dei tuoi più grandi incubi. Certo, sarai equipaggiato con armi letali e pericolose per combattere contro gli orrori, quindi aspettati un sacco di carneficina e sangue in questo progetto.

Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2) - 24 luglio

Saremo brevi in quanto i possessori del gioco originale avranno molta familiarità con ciò che Super Mario Party Jamboree sta portando sul tavolo. La differenza qui è che il Switch 2 ?Edition del gioco introduce la funzione Jamboree TV, che è una nuova modalità che attinge ad alcune delle nuove funzionalità e trucchi del Switch 2 per minigiochi di festa ancora più divertenti e sciocchi.

No Sleep for Kaname Date - Da AI: The Somnium Files (PC, Switch, Switch 2) - 25 luglio

La popolare e longeva serie giapponese ritorna con un capitolo che ruota attorno all'idolo di Internet A-set mentre ha il compito di sopravvivere a un rapimento alieno che porta a partecipare a un pericoloso gioco di fuga. Allo stesso tempo, dall'altra parte della città, la famosa Kaname Date è impegnata in una ricerca per trovare A-set e scoprire l'UFO che l'ha rapita ma che non dovrebbe esistere, il tutto mentre ha a che fare con uno strano dispositivo che è apparso e ha consegnato un messaggio inquietante.

Ratatan (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 25 luglio

I fan del ritmo si rallegrano, non vorrete perdervi questo progetto quest'estate. Ratatan è un'avventura roguelike che utilizza complessi comandi ritmici per offrire un'esperienza divertente e ricca di azione incentrata sul mantenimento del ritmo e sul rimanere puntuali. Proveniente dal creatore di Patapon Hiroyuki Kotani, questo gioco fonde livelli generati proceduralmente con potenziamenti e musica interattiva per creare un gioco diverso da nessun altro.

Tales of the Shire (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 29 luglio

Abbiamo aspettato per un bel po' di tempo l'opportunità di tornare nell'angolo più accogliente di Middle-earth per iniziare a trascorrere del tempo in The Shire come parte di Tales of the Shire, ma per fortuna proprio quel gioco è quasi arrivato. Dopo una serie di ritardi, il progetto arriverà a luglio e porterà con sé un simulatore di vita con personaggi famosiThe Lord of the Rings e un sacco di compiti più costanti e dolci, tutti incentrati sull'apprezzare le parti più belle della vita.

Grounded 2 (PC, Xbox Series) - 29 luglio

L'anno di Obsidian Entertainment continua. Quello che è diventato rapidamente lo sviluppatore più efficiente e produttivo in circolazione sta riprendendo dalla consegna di Avowed a febbraio e infine The Outer Worlds 2 in autunno, semplicemente inserendo un sequel Grounded. Certo, Grounded 2 non sarà ancora un gioco completo, poiché passerà attraverso il programma Game Preview /Early Access come il suo predecessore, consentendo ai fan e alla comunità di unirsi per influenzare lo sviluppo.

Ninja Gaiden: Ragebound (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 31 luglio

A concludere il mese c'è la prossima parte di Year of the Ninja, poiché lo sviluppatore The Game Kitchen è pronto a rilasciare Ninja Gaiden: Ragebound, un impegnativo platform d'azione a scorrimento laterale che cerca di mescolare l'era classica del famoso franchise con le sue voci più moderne e intense. Caratterizzato da meccaniche complesse e impegnative che spingono i confini, nemici difficili da superare e un mondo pieno di segreti e minacce aggiuntive, questo è il modo perfetto per prepararsi all'eventuale arrivo di Ninja Gaiden 4 questo autunno.

E questo lo fa, l'ennesimo mese è nei libri. Assicurati di tornare tra qualche settimana mentre esaminiamo cosa ha in serbo agosto 2025 per i fan dei videogiochi.