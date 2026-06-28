Giochi da cercare - luglio 2026

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L'estate è nel pieno svolgimento e, mentre continuiamo a goderci il sole, c'è ancora una vasta gamma di videogiochi che arriva su PC e console. Non è il mese più intenso, ma se ti piacciono l'azione AA e indie, sicuramente c'è qualcosa per te. Quindi, per vedere cosa ci aspetta questo mese, immergiamoci nei Giochi da Cercare a luglio.

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Rhythm Paradise Groove (Switch) - 2 luglio

Potrebbe essere l'ultima esclusiva first-party che la Switch 1 riceverà? Nintendo ha qualche sorpresa in programma per luglio, ma il gioco che piacerà di più è Rhythm Paradise Groove, grazie ai piani di lancio per il sistema Switch originale. Con una serie di mini-giochi a tema musicale, questo titolo punta tutto sul padroneggiamento di meccaniche stravaganti per ottenere risultati record, sia in solitaria che in modalità multiplayer.

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Doom: The Dark Ages - Revelation (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 7 luglio

Dopo l'arrivo di Doom: The Dark Ages la scorsa primavera, id Software torna con un DLC ambizioso e importante che vede lo Slayer affrontare la sua sfida più grande fino ad oggi. Gettati nel purgatorio mentre feriti e indeboliti, lo scopo di questa espansione sarà fuggire e vendicarsi di coloro che pensavano che mettere il Slayer in equilibrio sarebbe stato così semplice e chiaro.

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Moonlight Peaks (PC, Switch, Switch 2) - 7 luglio

Dopo aver attraversato una fase in cui mi sono sentiti sopraffatti da progetti di simulazione accoglienti, le cose sono un po' rallentate su questo fronte. Ma questo luglio, le cose cambieranno quando Little Chicken lancerà Moonlight Peaks, un accogliente progetto di simulazione di vita in cui i giocatori assumono il ruolo di un vampiro in cerca di costruirsi una nuova vita in una cittadina rurale pittoresca e adorabile. Con una comunità con cui connettersi, abilità da padroneggiare, una casa da espandere, questo gioco offre un po' di tutto il genere.

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series) - 9 luglio

Uno dei pochi lanci AAA davvero importanti previsti per questo luglio. Dopo aver conquistato l'amore e l'affetto di innumerevoli fan oltre dieci anni fa, Ubisoft punta a tornare nei Caraibi con Assassin's Creed: Black Flag Resynced, un remake completo e ambizioso che riconquista la genialità del progetto originale e lo fa evolvere con cambiamenti e miglioramenti significativi.

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Echoes of Aincrad (PC, PS5, Xbox Series) - 9 luglio

La grande proposta di Bandai Namco per luglio è un'espansione del mondo di Sword Art Online. Conosciuto come Echoes of Aincrad, questo è un JRPG che porta i giocatori nel castello fluttuante di Aincrad per esplorarne i confini, affrontare nemici pericolosi e diventare più forti incontro dopo scontro. Chiedendo ai giocatori di creare la propria leggenda, questo gioco è tutto incentrato sul rischiare la propria realtà nella speranza della gloria.

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Denshattack! (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) - 15 luglio

Forse la partita più insolita del mese di luglio. Denshattack! degli undercoders! è un progetto bizzarro e strano che chiede ai giocatori di viaggiare, capovolgere e grindare carrozze ferroviarie in una versione distopica di Tokyo, tutto per sconfiggere boss folli e bizzarri in un'azione arcade intensa. Considerato un platform 3D basato su trucchi, Denshattack! cercherò di combinare stile e velocità, il tutto in un insieme ambizioso che lascerà sicuramente il segno.

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The Mound: Omen of Cthulhu (PC, PS5, Xbox Series) - 15 luglio

I fan di Lovecraft sanno senza dubbio già bene conoscere The Mound: Omen of Cthulhu, poiché questo gioco d'azione e avventura riporta i giocatori nel regno dell'orrore eldritch nella speranza di sfruttare l'universo per ricchezze e meraviglie. Progettato come titolo multiplayer, il presupposto di The Mound: Omen of Cthulhu è avventurarsi in una giungla contorta nella speranza di scoprire un mondo sotterraneo leggendario, con la precisazione che la giungla ospita qualcosa di molto più sinistro e terrificante.

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Heave Ho 2 (PC, Switch, Switch 2) - 16 luglio

Un altro progetto multiplayer ma con un'atmosfera molto diversa. Le Cartel Studio torna nel mondo di Heave Ho per presentare un sequel dedicato dove l'ambizione è significativamente più alta. Con l'obiettivo di vedere un gruppo di giocatori unirsi per superare una varietà di sfide platform mentre sono braccio a braccio, ora in Heave Ho 2 gli ostacoli saranno notevolmente migliorati man mano che nuove meccaniche e biomi verranno introdotti nell'equazione.

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Splatoon Raiders (Switch 2) - 23 luglio

L'altro grande lancio che Nintendo ha programmato per questo luglio. Splatoon Raiders è uno spin-off esclusivo per Switch 2 che vede un gruppo di giocatori viaggiare nelle profondità delle Isole Spiraliti nella speranza di scoprire tesori e ricchezze. Utilizzando una serie di potenti strumenti e gadget, i giocatori dovranno trovare oggetti premio, il tutto mentre respingono orde di Salmonidi grazie al tipico gameplay di paint-battle, che continua a essere uno dei preferiti dei fan.

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Avatar Legends: The Fighting Game (PC, PS5, Xbox Series) - 23 luglio

Ultimamente abbiamo potuto godere di una varietà di picchiaduro e continueremo a farlo per il resto del 2026. Ma proprio a luglio, possiamo aspettarci Avatar Legends: The Fighting Game, un battaglia 2D in cui i giocatori si vestono nei panni di personaggi iconici del mondo animato e usano le loro potenti tecniche di bending per infliggere danni e cercare di dimostrare la loro supremazia reciproca.

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Halo: Campaign Evolved (PC, PS5, Xbox Series) - 28 luglio

Un altro remake AAA e probabilmente l'altro grande lancio di luglio. Anni dopo aver definito il gameplay FPS in Halo: Combat Evolved, il titolo leggendario è stato rifatto da zero usando Unreal Engine 5, offrendo in particolare la Campagna completa come mai prima d'ora. Vivi la prima avventura di Master Chief con una nuova patina lucida, con nuovi contenuti e pieno supporto per la cooperativa locale e online a quattro giocatori.

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Xenoblade Chronicles 2 (Switch 2) - 30 luglio

Infine, abbiamo dovuto includere l'edizione Switch 2 di Xenoblade Chronicles 2, sapendo il livello di interesse che la serie continua a suscitare. Vantando prestazioni e risoluzione migliorate rispetto all'edizione Switch 1, i fan che erano indecisi sul gioco non vorranno perdere questa occasione di giocarci, mentre i veterani vedranno senza dubbio questo come un motivo principale per tornare e provare ancora una volta l'acclamato gioco.

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È finita qui, un altro gioco da cercare è nei libri. Assicuratevi di tornare tra un mese, quando dremo un'occhiata a cosa riserva agosto 2026 agli appassionati di videogiochi.