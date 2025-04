Giochi da cercare - maggio 2025

HQ

È un nuovo mese e anche la vigilia dell'intenso periodo estivo, e tutto ciò significa una cosa: molti nuovi videogiochi sono pronti a fare il loro grande debutto. Questo maggio abbiamo titoli AAA importanti e attesi da tempo, indie emozionanti e tutto il resto, quindi con tonnellate da superare nell'ultimo episodio di Games To Look For diamo il via.

La passeggiata di mezzanotte (PC, PS5) - 8 maggio

Proveniente dallo sviluppatore MoonHood, questa avventura dark fantasy proviene dalle persone che hanno creato Lost in Random e Fe ed è stata costruita utilizzando l'argilla e l'animazione in stop-motion. The Midnight Walk è un'avventura particolare e inquietante che ruota attorno a una lanterna perduta che deve avventurarsi in un mondo di meraviglia e orrore, sperimentando cinque storie di fuoco e oscurità lungo la strada.

La vendetta del pianeta selvaggio (PC, PS5, Xbox Series) - 8 maggio

Dopo un passato molto turbolento, lo sviluppatore Raccoon Logic è tornato a capo del marchio Savage Planet che ha creato una volta e lo celebra con un nuovissimo gioco che prende in giro i tipi aziendali che un tempo rendevano la loro esistenza un inferno. Revenge of the Savage Planet vede i giocatori abbandonati e resi ridondanti ai confini dello spazio, e con l'incarico di esplorare, creare e sopravvivere nella speranza di colpire un giorno l'ex datore di lavoro che ti ha lasciato a marcire.

Spirit of the North 2 (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 8 maggio

Il ricco e artistico mondo di Spirit of the North torna questo mese per un sequel a tutti gli effetti che ruota attorno a una volpe e un compagno uccello mentre esplorano un vasto e antico mondo aperto. Proveniente dallo sviluppatore Infuse Studio, Spirit of the North 2 offre una maggiore personalizzazione, enigmi aggiuntivi da risolvere, nemici formidabili da affrontare e anche una nuova storia da svelare.

The Precinct (PC, PS5, Xbox Series) - 13 maggio

Mentre aspettiamo qualsiasi parvenza di informazione da Rockstar su Grand Theft Auto VI, lo sviluppatore Fallen Tree Games ha un'alternativa che potrebbe interessare alcuni. The Precinct porta i giocatori in una città ruvida e grintosa degli anni '80 per servire come membro delle forze di polizia il cui compito è proteggere le persone e sradicare il crimine. Con una prospettiva isometrica, questa è una versione più unica della formula dell'avventura open-world.

Doom: The Dark Ages (PC, PS5, Xbox Series) - 15 maggio

Il gioco più atteso del mese da molti. Doom: The Dark Ages è l'emozionante capitolo successivo della serie d'azione di id Software, un capitolo che svela la storia di Doom Slayer prima degli eventi di Doom (2016), portandoci nel profondo di una guerra medievale contro le forze dell'Inferno. Descritto come un gioco di tipo blockbuster estivo con uno stile di gioco più radicato eDoom tradizionale, questo non è un gioco che vorrai perderti questo maggio.

Capcom Fighting Collection 2 (PC, PS4, Xbox One, Switch) - 16 maggio

Sì, sembra che uno di questi giochi arrivi su GTLF ogni mese. Capcom sta riportando ancora una volta una delle sue famose collezioni, rendendo disponibile una serie di titoli retrò per gli utenti su console e PC. Che si tratti di Capcom vs. SNK, Capcom Fighting Evolution, Power Stone, Plasma Sword: Nightmare of Bilstein o altro, questo gioco è l'ideale per i fan retrò della tua vita.

RoadCraft (PC, PS5, Xbox Series) - 20 maggio

Saber Interactive potrebbero aver fatto Warhammer 40,000: Space Marine II l'anno scorso, ma hanno anche recentemente debuttato con un altro capitolo della serie MudRunner. Il prossimo gioco è simile a quest'ultimo, poiché RoadCraft è un gioco che consente ai giocatori di prendere il controllo di diverse attrezzature da costruzione per aiutare a riparare strade e siti devastati da disastri naturali.

Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch) - 21 maggio

Un gioco per i fan dei simulatori di vita là fuori. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time potrebbe essere uno dei giochi con il nome più particolare che abbiamo visto da un po' di tempo, ma non è certo uno da perdere per questo motivo. Ambientato su un'isola magica, l'idea di questo titolo è quella di esplorare una terra bizzarra, svelandone i segreti e i misteri, il tutto aiutando i tuoi amici con i loro compiti e lavori allo stesso tempo. Se stai cercando qualcosa di sottile e dolce questo maggio, questo è il gioco che fa per te.

Monster Train 2 (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 21 maggio

L'acclamato costruttore di mazzi è presto pronto a tornare come un sequel completo e ampio. Monster Train 2 mette i giocatori a capo di una forma di trasporto spirituale e ha il compito di raggiungere le porte del Paradiso per difendere la zona celeste da Titans che hanno attaccato e assediato la terra. Offrendo più del tipico e amato gameplay verticale a tre livelli, questo è per i giocatori di strategia e di battaglie con le carte là fuori.

Lame di fuoco (PC, PS5, Xbox Series) - 22 maggio

Molti potrebbero aver sperato che MercurySteam fosse al lavoro su un nuovo gioco Metroid, ma la verità è che sono stati impegnati a preparare qualcosa di molto, molto diverso. Blades of Fire è il nome del prossimo progetto dello studio spagnolo, e questo è un titolo di azione e avventura che vede i giocatori forgiare il proprio destino (e le proprie armi) in un regno fantastico dominato da una potente regina che ha effettivamente bandito l'uso dell'acciaio.

Consegna a tutti i costi (PC, PS5, Xbox Series) - 22 maggio

Far Out Games e il suo partner editoriale Konami stanno cercando di espandere la già ricca line-up di maggio con un'esperienza bizzarra e sciocca simile a Crazy Taxi. Deliver At All Costs è beh... Un gioco di consegne, tranne per il fatto che è una versione più insolita e stupida della formula in quanto ruota attorno a un uomo che deve assicurarsi che innumerevoli carichi ridicoli raggiungano le loro destinazioni. Un camion carico di angurie? Non c'è problema. Un marlin vivo adulto? Ce l'hai. Una bomba sul punto di esplodere? Nessun lavoro è troppo grande per l'impavido Winston Green.

Out of Sight (PC, PS5, Xbox Series) - 22 maggio

Maggio è decisamente carente di titoli horror avvincenti, motivo per cui siamo fortunati che The Gang lanci il suo unico rompicapo spettrale atmosferico Out of Sight questo mese. Questo gioco segue la giovane Sophie mentre tenta di fuggire da una villa terrificante, il tutto senza l'uso della vista... Per fortuna, può vedere attraverso gli occhi del suo fidato orsacchiotto, e questo si presta a una nuova interpretazione della formula del puzzle utilizzando sia la prima che la seconda prospettiva per il gameplay.

Onimusha 2: Samurai's Destiny (PC, PS4, Xbox One, Switch) - 23 maggio

L'iconico gioco d'azione fa il suo grande ritorno questo mese sotto forma di un remaster che segue ancora una volta la storia di Jubei Yagyu e la sua ricerca di vendetta. Mantenendo l'ambientazione e i sistemi di gioco originali, questa versione aggiornata è progettata per offrire al pubblico più giovane la possibilità di vivere il popolare gioco nel modo più autentico possibile, configurandolo come l'occasione perfetta per prepararsi alla grande espansione di Onimusha nel prossimo futuro.

Lost Soul Aside (PC, PS5) - 30 maggio

Sony Interactive Entertainment in realtà non ha un sacco di nuovi giochi first-party pronti a fare il loro arrivo, con Ghost of Yotei di ottobre che è uno dei più vicini. Ma la divisione PlayStation Publishing di Sony aiuterà a portare Ultizero Games ' Lost Soul Aside ai giocatori PS5 e PC questo mese, con questo che è un JRPG d'azione che consiste nel vestire i panni di un fratello che tenta di salvare sua sorella minore - e l'umanità nel suo insieme - dagli invasori dimensionali.

Elden Ring: Nightreign (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 30 maggio

FromSoftware sta espandendo la serie ambientata nel Lands Between questo mese, poiché Elden Ring: Nightreign sta facendo il suo arrivo. Progettata come un'avventura indipendente, questa è anche un'esperienza cooperativa in cui i giocatori hanno il compito di collaborare con due alleati per conquistare una serie di nemici impegnativi e acquisire un potente bottino, il tutto nel tentativo di affrontare e sconfiggere un potente boss entro la fine di una singola notte di gioco. Inutile dire che questo è un progetto piuttosto poco ortodosso per i creatori e i re del sottogenere Soulslike.

F1 25 (PC, PS5, Xbox Series) - 30 maggio

Codemasters è tornato per il prossimo capitolo della sua serie annuale di corse di Formula 1. Questo capitolo, noto come F1 25, sta cercando di migliorare vari elementi di base, grafica e funzionalità in parte grazie al fatto che non supporta più le console di ultima generazione. L'altra aggiunta principale è il ritorno di Braking Point, con questo che continua la storia di Konnersport e vede la squadra immaginaria ora in cerca di un campionato di F1.

Questo è tutto per l'episodio di questo mese di Games To Look For. Unisciti a noi di nuovo tra qualche settimana, quando esploreremo ciò che giugno 2025 ha in serbo per gli appassionati di giochi di tutto il mondo.