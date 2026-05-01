Giochi da cercare - maggio 2026

HQ

Accidenti, è stato un inizio d'anno impegnativo. Dopo un febbraio, marzo ed aprile incredibilmente frenetico ed emozionante, è finalmente il momento dell'ultimo festeggiamento della primavera, e a tal fine, maggio 2026 segue l'esempio offrendo una serie di partite davvero promettente. Dall'horror ai platform, dai giochi di corse agli epici d'azione, questo mese ha di tutto. Abbiamo raccolto i giochi che dovresti tenere d'occhio, tutti sotto forma dell'ultimo capitolo di Games To Look.

HQ

Mixtape (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 7 maggio

A dare il via al mese c'è il prossimo progetto pubblicato dagli esperti indie e AA di Annapurna Interactive. Mixtape è una storia di formazione sviluppata da Beethoven & Dinosaur, che segue un trio di amici eccentrici mentre partono per un'ultima avventura, presentata sotto forma di un mixtape di ricordi accompagnato da musica alternativa di alcune delle vostre band preferite. Con uno stile di animazione in stop-motion e una direzione artistica colorata, questa si promette di essere un'avventura che non vorrete perdere.

HQ

Annuncio pubblicitario:

Direttiva 8020 (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 12 maggio

Un cambiamento significativo rispetto a una storia indipendente di formazione e di crescita. Gli esperti di horror di Supermassive Games torneranno questo maggio per la prossima storia del più ampio universo di The Dark Pictures. Considerata Direttiva 8020, questa è un'avventura di fantascienza che segue un gruppo di astronauti mentre cercano di sopravvivere su un'astronave isolata, mentre un mostro mutaforma li dà la caccia e semina il caos tra le loro fila. Come si dice, nello spazio nessuno può sentirti urlare...

HQ

Call of the Elder Gods (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) - 12 maggio

Mezzo decennio dopo aver presentato il memorabile Call of the Sea, lo sviluppatore Out of the Blue Games torna questo mese per il prossimo capitolo della narrazione più ampia. Conosciuto come Call of the Elder Gods, questo puzzle narrativo lovecraftiano riprende dopo gli eventi del primo gioco e mostra come un professore e uno studente viaggiano per il mondo cercando di risolvere misteri legati a visioni preoccupanti e sogni impossibili. Con ambienti mozzafiato e sfide che sconvolgono la mente da superare, Call of the Elder Gods è per chi cerca un'altra storia inquietante e eldritch.

Annuncio pubblicitario:

HQ

Outbound (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2) - 14 maggio

Un altro cambiamento significativo di ritmo, ora che stiamo passando a Outbound di Square Glade Games, un progetto di simulazione della vita tranquillo e accogliente che punta tutto sull'esperienza del viaggio e non necessariamente sulla destinazione. L'idea è salire su un camper e poi viaggiare nel mondo vivace e naturale, godendosi ogni panorama e vivendo in modo sostenibile fuori rete con fino a quattro amici. Questo è un gioco che incentrano il crafting, la personalizzazione e l'esplorazione, ed è un'opzione deliziosa da accogliere in estate.

HQ

Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series X/S) - 19 maggio

Sono previsti diversi titoli AAA importanti per questo maggio e senza dubbio uno dei più grandi è la prossima avventura di Playground Games. La amata e immensamente popolare serie Forza Horizon si dirige in Giappone per il suo sesto capitolo, unendo una combinazione di corse urbane ad alta intensità, viaggi straordinari su strada e caos caotico fuoristrada. Ambientato in un mondo aperto colorato e intenso con location reali da esplorare, questo capitolo della serie si preannuncia come il più promettente finora.

HQ

Tutti i Ladri (PC) - 20 maggio

Dopo aver regalato al mondo memorabili giochi Thief, Warren Spector e Paul Neurath torneranno presto per un simile gioco stealth-action, questa volta dal loro nuovo studio noto come OtherSide Entertainment. Questo progetto in questione è Thick as Thieves, un titolo avvincente e teso in cui l'obiettivo è completare rapine e sputati, rubando artefatti e bottini di valore durante una serie di missioni brevi in modalità solitaria o cooperativa. Ambientato in una città scozzese di storia alternativa, Thick as Thieves è uno dei fatti da tenere a mente per i fan della cooperativa.

HQ

Yoshi e il Libro Misterioso (Switch 2) - 21 maggio

Anche se quest'estate ci sono alcune esclusive importanti per Nintendo Switch 2, per maggio c'è solo un progetto chiave da tenere d'occhio. Questo è Yoshi e il Libro Misterioso, un'avventura platform unica e avvincente che ruota attorno all'iconico dinosauro verde mentre letteralmente si immerge nella narrazione e inizia a esplorare le storie curate dall'insolito Mr. E. Con una varietà di biomi e luoghi da conquistare, oltre a tantissime abilità da padroneggiare, i possessori di Switch 2 non vorranno perdersi questo promettente platformer.

HQ

Zero Parades: Per Dead Spies (PC) - 21 maggio

ZA/UM ha vissuto anni disequilibrati dopo l'arrivo di Disco Elysium, con ogni sorta di situazione che ha influenzato la reputazione dello sviluppatore. Ma questo maggio cercherà di rimettersi in carreggiata offrendo la sua prossima grande avventura, un progetto narrativo e incentrato noto come Zero Parades: For Dead Spies. Considerato un RPG di spionaggio, questo gioco segue un agente tormentato mentre cerca di completare un ultimo compito nonostante tutte le carte contro di lui.

HQ

Gallipoli (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 21 maggio

Poiché ci sono così tanti giochi importanti che rubano la scena nella seconda metà di maggio, potresti aspettarti qualcosa di un po' diverso per spezzare la raffica di lanci AAA. Se sì, e se sei un fan degli sparatutto multiplayer, allora non vorrai perderti Gallipoli di BlackMill Games, il quarto capitolo della serie in continua e in espansione della Prima Guerra Mondiale dello sviluppatore. Come suggerisce il nome, questo gioco si basa sul teatro di Gallipoli e offre battaglie e azioni ambientate nel Mediterraneo, mostrando come l'Impero Britannico abbia affrontato le forze ottomane.

HQ

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) - 22 maggio

Sembra che tutti noi amiamo un'avventura Lego sviluppata da TT Games, ed è proprio questo che rende questo maggio ancora più emozionante. Dopo aver precedentemente raccontato una moltitudine di storie del Crociato Incappato, ora i riflettori saranno rivolti sulla storia del più grande protettore di Gotham, tutto in Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Raccontando diverse epoche e racconti basati sull'eroe DC, questo progetto amplierà il formato Lego con i suoi sistemi di esplorazione e combattimento più ambiziosi fino ad oggi.

HQ

Bubsy 4D (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2) - 22 maggio

Molti fan più giovani potrebbero essere completamente ignari di chi sia il lince scherzoso noto come Bubsy, dato che l'icona del platforming non è stata particolarmente rilevante negli ultimi tempi. Tuttavia, i team di Fabraz puntano a cambiare presto questa cosa, poiché con Bubsy 4D ci verrà presentato un nuovo e caotico titolo platform, in cui il personaggio leggendario corre, salta, plana e rotola tra una miriade di biomi e pianeti alieni nel tentativo di raccogliere filati e salvare le pecore della Terra. Sì, è strano ma è per questo che amiamo Bubsy.

HQ

007 First Light (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 27 maggio

Infine, a concludere maggio c'è forse il progetto più atteso, poiché gli sviluppatori di IO Interactive lanceranno la sua esperienza d'azione-avventura James Bond nota come 007 First Light. Considerato una storia di spionaggio, questo gioco segue un giovane Bond mentre si unisce al programma 007 e affronta una terribile nuova minaccia, fermando un colpo di stato nel cuore dello Stato. Con scene d'azione impressionante e azione avvincente, questo gioco è uno di quelli che non vorrai perderti al lancio di questo mese.

HQ

Questo conclude un altro episodio di GTLF. Torneremo tra qualche settimana per mettere in luce cosa porterà giugno 2026 agli appassionati di videogiochi di tutto il mondo.