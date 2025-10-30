Giochi da cercare - Novembre 2025

HQ

Il 2025 è quasi nei libri. È stato un anno impegnativo e un autunno ancora più impegnativo e prima che tutti noi possiamo iniziare a rilassarci e abbracciare l'atmosfera festosa di dicembre, c'è ancora un ultimo mese frenetico da superare, e novembre ha in serbo alcune opzioni entusiasmanti. Che tu sia un AAA o un amante dell'indie, un fan dell'azione, della strategia, delle corse, del platform, dei giochi di ruolo o dello sport, questo mese ha qualcosa per te, quindi non perdiamo altro tempo e andiamo avanti con la penultima edizione di Games To Look For nel 2025.

Football Manager 26 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, iOS, Android) - 4 novembre

Dopo un anno di assenza a causa di ogni sorta di turbolenza inaspettata, Sports Interactive è tornato al timone della serie Football Manager per un nuovo capitolo costruito su un nuovo motore e con grandi ambizioni di lanciare la serie in avanti in modo significativo. Impostato per offrire l'esperienza del giorno della partita più complessa fino ad oggi e con tutta la forza del Premier League dietro il gioco, Football Manager 2026 sembra un must per gli appassionati di sport questo novembre.

Europa Universalis V (PC) - 4 novembre

Forse la serie di grande strategia più complessa e ambiziosa di tutti i tempi fa il suo ritorno in un nuovo capitolo che chiede ai giocatori di combattere, commerciare e impegnarsi in diplomazia attraverso cinque secoli per creare il più grande impero di sempre in un arco di cinque secoli. Offrendo l'intera estensione dell'Europa da conquistare e gestire, questo gioco è per i fan che apprezzano un'immensa enfasi sui dettagli in un modo che pochi altri giochi possono eguagliare.

Hyrule Warriors: L'era della prigionia (Switch 2) - 6 novembre

Questo autunno si è trasformato in un grande periodo per i proprietari di Nintendo Switch 2, con un sacco di giochi emozionanti che fanno il loro arrivo. Il prossimo grande sarà l'ultimo capitolo della serie The Legend of Zelda Musuo da Koei Tecmo, noto come Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Questo gioco offrirà vari personaggi giocabili, sfrutterà l'hardware più potente del Switch 2 e racconterà una parte della storia più ampia che deve ancora essere esplorata.

Possessore(i) (PC, PS5) - 11 novembre

Lo sviluppatore Heart Machine ha avuto un 2025 piuttosto impegnativo, ma spera di rimettersi in carreggiata questo mese con Possessor(s). Si tratta di un frenetico gioco d'azione a scorrimento laterale ispirato ai picchiaduro platform e incentrato su un giovane eroe che si allea con un demone per fuggire da una città interconnessa invasa da orrori interdimensionali.

Lumines Arise (PC, PS5) - 11 novembre

I fan dei puzzle hanno un grande motivo per entusiasmarsi questo mese poiché Enhance ritorna con il prossimo capitolo della serie Lumines. La serie di puzzle ritmici e colorati del team dietro Tetris: Effect ritorna con Lumines Arise, un titolo visivamente sbalorditivo e straordinariamente coinvolgente che consiste nell'ottenere il punteggio più alto possibile mentre si suona una colonna sonora contagiosa.

Rintanamento invernale (PC, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 12 novembre

Un'atmosfera molto diversa da Lumines Arise, Pine Creek Games ' Winter Burrow è un accogliente gioco di sopravvivenza nel bosco che segue un topo che torna alla sua casa d'infanzia con l'intenzione di sistemare la dimora e riportarla al suo antico splendore. Ambientato su uno sfondo innevato, questo gioco ha meccaniche di sopravvivenza rudimentali da superare, che si tratti della temperatura corporea o della fame, ma l'enfasi principale è sul restauro della casa degli alberi.

Anno 117: Pax Romana (PC, PS5, Xbox Series) - 13 novembre

Un altro enorme gioco di strategia per i fan del genere. Ubisoft Mainz è pronto a crescere e ad estendere la serie Anno con un ritorno a un'epoca molto più storica. Anno 117: Pax Romana baratta la rivoluzione industriale con quella dell'Impero Romano, per un'esperienza che consiste nel costruire una città romana funzionante e fiorente su un'isola isolata, con tutte le prove e le tribolazioni che ciò comporta.

Inazuma Eleven: Victory Road (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Android, iOS) - 13 novembre

I fan hanno aspettato molto, molto tempo per questo gioco, ma finalmente è arrivato il momento per Level5 Inc. Inazuma Eleven: Victory Road. Questa edizione della collezione di personaggi e della serie di giochi di ruolo di simulazione calcistica porta oltre 5.400 giocatori di tutto il suo passato, il tutto per consentire ai giocatori di riunirli e allenarli per creare la squadra di calcio migliore e più capace possibile. Progettato con un'immensa attenzione all'azione del giocatore, questo gioco è pieno zeppo di calcio in tempo reale, strategia a turni e divertenti minigiochi.

Assetto Corsa Rally (PC) - 13 novembre

Dopo il crollo di EA Sports WRC, i fan dei rally simulati sono senza dubbio alla ricerca del prossimo grande progetto da inserire in questa nicchia di videogiochi. Le persone dietro Assetto Corsa Competizione sono tornate con un nuovo titolo incentrato sul rally e noto come Assetto Corsa Rally, con questo che debutterà inizialmente come titolo in accesso anticipato con una frazione del contenuto totale disponibile, ma con un assaggio più completo della fisica e del motore di simulazione al centro dell'esperienza.

Dove si incontrano i venti (PC, PS5, Android, iOS) - 14 novembre

Considerato da alcuni come una versione folkloristica cinese di Ghost of Tsushima, Everstone Studio Where Winds Meet è un gioco di ruolo d'azione e avventura open world Wuxia ambientato nell'antica Cina intorno al 10 ° secolo. Incentrato su un giovane maestro di spada, questo gioco è una storia di scoperta della propria identità, lasciando che i venti guidino la strada, portando avanti il viaggio.

Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 14 novembre

Senza dubbio il lancio di più alto profilo del mese. Call of Duty ritorna con un altro Black Ops capitolo che riporta alcuni personaggi famosi e iconici e porta l'azione nel prossimo futuro per una storia complessa e contorta utilizzando una forma ancora più veloce e precisa della tecnica di movimento Omnimovement introdotta in Black Ops 6. In poche parole, aspettati una campagna appariscente, un'intensa partita a turni Zombies e un emozionante multiplayer online.

Fuga da Tarkov (PC) - 15 novembre

Probabilmente sei già molto a conoscenza di questo gioco poiché da quando è arrivato nel suo stato di accesso anticipato è diventato un successo in tutto il mondo. Sta facendo la sua comparsa nel GTLF di questo mese poiché Escape from Tarkov è finalmente pronto per evolversi nel suo stato 1.0 e lanciarsi completamente. Questa versione del gioco sfrutterà i 400+ aggiornamenti che sono stati introdotti dal suo lancio originale nell'estate del 2017.

SpongeBob SquarePants: Titani della marea (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 18 novembre

Nel corso degli anni, i ragazzi di Purple Lamp sono diventati famosi per i loro platform SpongeBob SquarePants, e questo novembre estenderà questa eredità con l'atteso Titans of the Tide. Questo emozionante gioco vede SpongeBob e Patrick incaricati di cercare di salvare Bikini Bottom ponendo fine a una guerra tra King Neptune e Flying Dutchman.

Marvel's Deadpool VR (Quest 3) - 18 novembre

Non ci capita spesso di mettere in evidenza i giochi di realtà virtuale, ma l'imminente Marvel's Deadpool VR è sicuramente degno di un posto in questa puntata di GTLF. L'avventura in prima persona mette i giocatori nei panni del Merc with a Mouth e vede il famigerato antieroe correre, sparare e fare a pezzi i nemici in un'azione intensa ed emozionante progettata per essere altamente coinvolgente.

Moonlighter 2: La cripta infinita (PC) - 19 novembre

L'atteso sequel di Digital Sun arriverà in uno stato di accesso anticipato questo novembre, portando con sé una nuova variante della formula Moonlighter. In Moonlighter 2: The Endless Vault, i giocatori dovranno ancora una volta vivere una doppia vita di avventuriero e mercante, dove l'obiettivo sarà quello di saccheggiare tesori luccicanti e poi frustarli per ottenere profitti utilizzati per espandere e far crescere la tua comunità domestica.

Kirby Air Riders (Switch 2) - 20 novembre

Ancora un'altra enorme Switch 2 esclusiva questo novembre. Kirby Air Riders è l'ultimo titolo del leggendario sviluppatore giapponese Masahiro Sakurai, ed è una sorta di bizzarro mash-up tra un kart racer e un party game, con i giocatori in grado di gareggiare o combattere in una serie di partite intense in un ampio grado di modalità e opzioni di gioco.

Project Motor Racing (PC, PS5, Xbox Series) - 25 novembre

Il penultimo titolo del GTLF di questo mese è l'ennesimo gioco di corse di simulazione, questa volta proveniente da Straight4 Studios. Dopo un periodo di assenza, Project Motor Racing torna con un prossimo capitolo anticipato che cerca di combinare la passione, la bellezza e l'intensità del motorsport con una vasta collezione di veicoli e circuiti famosi provenienti da tutto il mondo.

Terminator 2D: No Fate (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 26 novembre

Perché guardare Terminator 2: Judgement Day quando puoi giocarci? Certo, questa è un'affermazione contrastante in quanto è un film eccellente, ma siamo aperti alle alternative, ed è esattamente ciò che Bitmap Bureau ha in serbo con Terminator 2D: No Fate, un gioco che fonde scene iconiche del film con scenari originali e finali multipli. Con un'atmosfera retrò pixelata, questo sembra essere un gioco imperdibile per i fan dei platform a scorrimento laterale.

Questo lo fa, un altro GTLF è nei libri. Assicurati di tornare tra qualche settimana, dove daremo un'occhiata alla manciata di giochi che faranno il loro arrivo nell'ultimo mese del 2025 nell'edizione di dicembre di GTLF.