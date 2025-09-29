Giochi da cercare - Ottobre 2025

HQ

Ottobre è spesso il mese più impegnativo, o uno dei mesi più impegnativi del calendario dei videogiochi, poiché vari sviluppatori ed editori cercano di lanciare nel settore immobiliare principale, ovvero le settimane e i mesi prima delle vacanze. A tal fine, come previsto, ottobre sembra essere un colosso anche quest'anno e, con molto da superare, andiamo avanti con l'ultimo Games To Look For.

Il fantasma di Yotei (PS5) - 2 ottobre

L'inizio del mese è uno dei più grandi nuovi lanci. Sucker Punch ritorna con il seguito di Ghost of Tsushima, un gioco d'azione e avventura che si svolge secoli dopo il gioco originale e segue un'eroina conosciuta come Atsu mentre cerca di vendicarsi contro gli stessi mostri che hanno brutalmente assassinato la sua famiglia. Per i possessori di PlayStation 5, questa sembra essere un'esclusiva imperdibile.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Switch) - 2 ottobre

Non è un remake, e nemmeno un remaster, ma quando Nintendo porta due dei suoi migliori e più amati platform 3D di tutti i tempi nella famiglia Switch, non puoi fare a meno di prestare attenzione. Sì, entrambi i giochi Super Mario Galaxy stanno per essere lanciati sui sistemi ibridi, portando con sé un'avventura visivamente e tecnicamente migliorata.

Digimon Story Time Stranger (PC, PS5, Xbox Series) - 3 ottobre

Pokémon, Digimon sta cercando di rubare il titolo di lotta contro i mostri questo ottobre. Digimon Story Time Stranger è un gioco che cercherà di svelare il mistero del collasso del mondo, il tutto pur offrendo le amate e ricche di azione meccaniche di doma e combattimento dei mostri che i fan adorano, il tutto in un formato a turni.

King of Meat (PC, PS5, Xbox Series) - 7 ottobre

Il prossimo è un platform d'azione deliziosamente caotico che vede un gruppo di giocatori competere in un ambiente spietato simile a un game show. King of Meat è un progetto multiplayer fatto per assomigliare a un fantasy Takeshi's Castle, un gioco in cui i giocatori competono per aumentare la loro fama sopravvivendo e superando diabolici livelli creati dagli sviluppatori e dalla comunità.

Yooka-Replaylee (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) - 9 ottobre

Abbiamo già avuto un platform 3D di ritorno e ora ne abbiamo un secondo. Certo, Yooka-Replaylee è un po' diverso da Super Mario Galaxy, poiché si tratta di un remake che presenta nuove meccaniche, funzionalità, contenuti e livelli, il tutto per migliorare ed evolvere l'amato gioco che si distingue come un classico platform 3D moderno.

Little Nightmares 3 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 10 ottobre

La stagione spettrale non sarebbe la stessa senza almeno un videogioco spettrale. Questo ottobre è significativamente carente di titoli horror, motivo per cui Supermassive Games fare un'apparizione con il prossimo capitolo della serie Little Nightmares è così eccitante. Un platform atmosferico, inquietante, inquietante e inquietante è nel menu di questa terza parte della serie preferita dai fan.

Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series) - 10 ottobre

Forse la partita più importante del mese. EA e Battlefield Studios punteranno alla corona del miglior FPS dell'anno con questo straordinario ritorno alla forma per la serie, che presenta una campagna esplosiva, una modalità Portal orientata alla community, un intenso battle royale e anche un multiplayer online caotico e distruttivo. Un'altra partita imperdibile di questo ottobre? Sicuramente.

Leggende Pokémon: Z-A (Switch, Switch 2) - 16 ottobre

Digimon ha concorrenza questo ottobre poiché Game Freak sta tornando alla serie Pokémon Legends con l'era moderna Z-A. Questo gioco si lascia alle spalle le rilassanti terre selvagge dell'antico Sinnoh per concentrarsi interamente sul vivace Lumiose City, un luogo pieno zeppo di vita di mostri tascabili ed emozionanti opportunità di combattere.

Keeper (PC, Xbox Series) - 17 ottobre

Double Fine è stato abbastanza tranquillo negli ultimi tempi, ed è per questo che Keeper è una premessa così eccitante. Questo gioco consiste nel diventare un faro ambulante e senziente che ha il compito di viaggiare oltre i regni della comprensione in un viaggio commovente al fianco di un colorato e meraviglioso uccello marino.

Vampiro: The Masquerade - Bloodlines 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 21 ottobre

Abbiamo aspettato a lungo, ma finalmente è arrivato il momento di provare Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Dopo anni di sviluppo sotto la guida di diversi sviluppatori, il tanto atteso sequel è arrivato ed è pronto a portarci in un mondo soprannaturale in cui clan di vampiri combattono per il controllo. Nei panni di un detective vampiro risvegliato di recente, estraneo a questo mondo, l'obiettivo è quello di continuare a indagare su un caso irrisolto che è rimasto irrisolto nell'ultimo secolo.

Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series) - 21 ottobre

L'anno dei ninja continua, questa volta con un nuovissimo ed emozionante capitolo del franchise Ninja Gaiden. Questo quarto capitolo della serie non vedrà solo Ryu Hayabusa come protagonista giocabile, ma anche la nuova aggiunta di Yakumo, un giovane prodigio di talento che deve farsi strada tra orde di ninja cibernetici e mostri soprannaturali per salvare la Tokyo del prossimo futuro dalla devastazione.

Painkiller (PC, PS5, Xbox Series) - 21 ottobre

Stai ancora cercando qualcosa per soddisfare il tuo appetito dopo Doom: The Dark Ages all'inizio di quest'anno? Se è così, Painkiller potrebbe essere la scelta perfetta, poiché si tratta di un gioco d'azione multiplayer cooperativo cupo e violento che consiste nell'uccidere demoni e mostri mentre si è intrappolati in Purgatory.

Jurassic World Evolution 3 (PC, PS5, Xbox Series) - 21 ottobre

È stato un buon anno per i fan dei dinosauri, poiché l'estate è stata caratterizzata da Jurassic World: Rebirth e questo autunno è destinato a seguire il terzo capitolo della serie Frontier Developments ' Jurassic World Evolution. Come al solito, l'obiettivo qui sarà quello di allevare e allevare dinosauri in tutti i tipi di parchi turistici sorprendenti e visivamente sbalorditivi in tutto il mondo.

Dispatch (PC, PS5) - 22 ottobre

Cerchi una nuova storia di supereroi da seguire? Dispatch dovrebbe essere nella tua lista. Questo è un gioco comico sul posto di lavoro di supereroi in cui ogni scelta che fai in questa storia ricca di narrazioni conta. Come gestisci la squadra, chi mandi in ogni missione, come superi la politica turbolenta... Dispatch punta i riflettori sulle parti meno conosciute dell'essere un supereroe, pur offrendo molta azione.

Wreckreation (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 28 ottobre

In un anno pieno di piloti di kart, in realtà è in qualche modo piacevole vedere un gioco di corse un po' diverso. Wreckreation sta cercando di canalizzare Burnout ma con un tocco di contenuto generato dagli utenti. Pensa a gare ad alto numero di ottani, incidenti epici e tutto su piste straordinarie e stravaganti realizzate dalla community. Cosa si può volere di più?

The Outer Worlds 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 29 ottobre

Obsidian sta cercando di concludere uno dei suoi anni più forti di sempre, poiché dopo Avowed e Grounded 2, ora lo sviluppatore sta pubblicando The Outer Worlds 2, il capitolo successivo all'epico gioco di ruolo fantascientifico. Portandoci di nuovo tra le stelle per vivere la nostra vita migliore in un cosmo governato dalle aziende, aspettati personaggi e dialoghi stravaganti, progressioni profonde e complesse e tutto in un mondo straordinario e memorabile.

Arc Raiders (PC, PS5, Xbox Series) - 30 ottobre

Battlefield 6 potrebbe essere lanciato a ottobre, ma lo è anche Arc Raiders. Qual è la connessione, vi chiederete? Lo sviluppatore Embark Studios è composto da diversi DICE veterani, e stanno utilizzando queste conoscenze acquisite lavorando su Battlefield per anni per creare una nuova avventura multiplayer, di estrazione, in cui l'obiettivo è sconfiggere i giocatori avversari e sopravvivere abbastanza a lungo da fuggire, il tutto in un mondo mortale ma bellissimo.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 30 ottobre

Il Erdrick Trilogy sta volgendo al termine con il suo primo e secondo capitolo. Sì, per quanto folle possa sembrare, l'avventura originale e successiva, che ora ricevono il trattamento HD-2D da Square Enix, sono tecnicamente il secondo e il terzo capitolo della storia più ampia, ecco perché vengono aggiornati dopo Dragon Quest III.

Mina l'Hollower (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 31 ottobre

Le persone dietro Shovel Knight sono pronte a presentare il loro prossimo progetto nel giorno più spaventoso dell'anno. Anche se Mina the Hollower potrebbe avere delle vibrazioni gotiche e più oscure, questo non è un gioco horror in piena regola, piuttosto è un'avventura d'azione che utilizza la famosa direzione pixel art dello sviluppatore, il tutto per offrire un gioco in cui l'obiettivo è salvare un'isola maledetta dalla distruzione.

E questo lo fa. Un ottobre impegnativo è nei libri. Assicurati di tornare tra un mese per vedere cosa ha in serbo novembre 2025 per gli appassionati di videogiochi.