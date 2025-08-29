Giochi da cercare - settembre 2025

HQ

L'estate è effettivamente finita. La Gamescom è passata e non c'è più. È quel periodo dell'anno in cui tutti i giocatori si accovacciano e si preparano per un uragano di nuovi lanci e progetti che arrivano quasi settimanalmente fino alla fine di novembre. Sì, l'autunno è arrivato. Per dare il via alle cose, abbiamo settembre da finire, e quest'anno il mese è pieno zeppo di titoli promettenti, quindi non perdiamo altro tempo, ecco l'imminente Games To Look For.

Metal Eden (PC, PS5, Xbox Series) - 2 settembre

Per cominciare, abbiamo l'adrenalinico FPS fantascientifico, Metal Eden. Questo gioco consiste nel correre e sparare, facendo esplodere orde di nemici meccanici usando un'ampia gamma di potenti armi e strumenti. Con movimenti fluidi e frenetici, una serie di abilità da padroneggiare e tonnellate di nemici unici da superare, Metal Eden è un ottimo modo per farti pompare il sangue questo settembre.

Hell is Us (PC, PS5, Xbox Series) - 4 settembre

Il prossimo è l'atteso gioco d'azione e avventura in terza persona di Rogue Factor. Hell is Us è ambientato in uno strano mondo che è stato dilaniato da una spietata guerra civile. Chiede al giocatore di esplorare e sopravvivere usando intensi combattimenti corpo a corpo e di scoprire le strazianti verità di questo mondo semi-aperto lungo il percorso. Progettato per essere coinvolgente senza mappe, bussole o indicatori di missione, Hell is Us mira a essere un'esperienza unica nel suo genere.

Indiana Jones e il Grande Cerchio: L'Ordine dei Giganti (PC, PS5, Xbox Series) - 4 settembre

Dopo il suo lancio di successo alla fine del 2024, non ci è voluto molto perché i fan chiedessero che MachineGames tornasse nel mondo di Indiana Jones per un'altra avventura. Questo è ciò che otterremo questo settembre, quando arriverà il DLC The Order of Giants per The Great Circle. Questo sarà il primo DLC per il gioco e chiederà a Indy di risolvere un antico mistero sotto la città di Roma, dove incontrerà nuovi amici, nemici spietati e innumerevoli enigmi aggiuntivi.

Hollow Knight: Silksong (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 4 settembre

In qualche modo, il sequel indie di Metroidvania di Team Cherry è diventato uno dei titoli più attesi di tutti i tempi. Per anni e anni, abbiamo aspettato Hollow Knight: Silksong, e la buona notizia è che è più vicino che più lontano. Il seguito dell'amato titolo riporterà in vita il piccolo eroe e lo vedrà esplorare un regno infestato con l'obiettivo di arrampicarsi dalle sue profondità alle sue altezze, il tutto mentre si platform e si sconfigge orde di nemici e boss lungo il percorso.

Cronos: La nuova alba (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) - 5 settembre

Per prepararsi all'imminente stagione spettrale, lo sviluppatore Bloober Team proporrà una nuovissima avventura che ci porterà in un futuro di ispirazione retrò. Cronos: The New Dawn ci porta nell'Europa dell'Est per diventare un viaggiatore incaricato di cercare nella terra spaccature temporali che gli permetteranno di tornare nella Polonia degli anni '80. Tuttavia, non è mai così facile, poiché il percorso verso casa sarà pieno zeppo di nemici mortali che possono fondersi per diventare minacce e problemi ancora più grandi.

Daemon X Machina: Titanic Scion (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) - 5 settembre

L'ultimo capitolo dell'amata serie Daemon X Machina. Questo progetto imminente, noto come Titanic Scion, chiederà ai giocatori di indossare la propria tuta Arsenal altamente personalizzabile, il tutto per sparare e affettare diverse minacce pericolose che vagano per la terra e i cieli. L'esperienza d'azione definitiva, questo gioco supporterà anche un ampio gioco cooperativo e ha una collezione di modalità di gioco tra cui scegliere.

Everybody's Golf: Hot Shots (PC, PS5, Switch) - 5 settembre

È l'ora del par-tee! Il franchise di Everybody's Golf tornerà questo settembre per portare un nuovo capitolo incentrato sul divertimento del golf in modo più spensierato. Con una serie di personaggi unici da portare sul campo e diversi luoghi giocabili tra cui scegliere, sia online che offline in single o multiplayer, questo è uno da tenere d'occhio per chiunque ami colpire i collegamenti.

NBA 2K26 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 5 settembre

Settembre di solito significa che i vari campionati sportivi in tutto il mondo sono appena iniziati o inizieranno presto, quindi perché non fare un salto nell'azione del basket con il nuovo NBA 2K26 ? Il capitolo di quest'anno della lunga serie offrirà una versione aggiornata delle modalità MyCareer, MyNBA e MyTeam, il tutto basandosi su questo con una manciata di aggiunte sotto forma di The W e The City.

Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series) - 12 settembre

Preparati per il mese del caos, poiché Borderlands 4 arriverà e cerca di offrire un'intensa esperienza di looter-shooter come nessun'altra. Il prossimo capitolo dell'amata serie ci porterà sul pianeta di Kairos per vestirci come una serie di nuovi Vault Hunters che hanno il compito di liberare la terra da una lista di cattivi tirannici. Con una grafica migliorata, una nuova interpretazione del design dei livelli e del mondo, innumerevoli nuove armi da saccheggiare e utilizzare e tonnellate di nemici da masticare, non vorrai perderti questo.

Lego Voyagers (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch) - 15 settembre

Dai creatori dell'adorabile Lego Builder's Journey, Lego Voyagers è una deliziosa avventura cooperativa per due giocatori incentrata sull'amicizia. L'obiettivo qui è che una coppia lavori insieme per salvare un'astronave abbandonata, il tutto utilizzando varie tecniche di costruzione, con l'obiettivo finale di fuggire e intraprendere un viaggio come nessun altro nel cosmo. Con una direzione artistica adorabile e a blocchi e un tema affascinante, questo è l'ideale per tutti i fan che cercano un'esperienza cooperativa rilassante quest'estate.

Skate [Accesso anticipato] (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 16 settembre

È finalmente arrivato il momento di andare a San Vansterdam. EA and Full Circle ha rivelato che Skate debutterà in una forma di accesso anticipato già il 16 settembre e, in questo giorno, possiamo aspettarci di essere in grado di saltare nel parco giochi urbano per fare salti mortali e trucchi, abbracciando vibrazioni rilassanti, il tutto completamente gratuito. Sì, Skate è quasi pronto a tornare, e francamente non può arrivare prima.

Dying Light: La Bestia (PC, PS5, Xbox Series) - 19 settembre

Quella che una volta era un'espansione che da allora è sbocciata in un vero e proprio gioco spin-off, Dying Light: The Beast mette i giocatori nei panni di Kyle Crane, un sopravvissuto post-apocalittico che dopo aver sopportato una serie brutale e impegnativa di esperimenti umani, si ritrova ad avere a che fare con DNA sia umano che zombie. Incaricato di controllare la tua bestia interiore, questo gioco consiste nel vendicarsi dell'uomo che ti ha fatto un torto.

Silent Hill f (PC, PS5, Xbox Series) - 25 settembre

Continuando i preparativi pre-spettrali della stagione, Konami e NeoBards Entertainment ci riportano nel mondo di Silent Hill per un nuovo capitolo ambientato in una città giapponese isolata. Silent Hill f ruota attorno alla giovane Hinako, che dopo che la sua città natale è stata inghiottita da una nebbia inquietante, ha il compito di sopravvivere e superare una serie di orrori e mostri terrificanti che ora disseminano la terra.

Sonic Racing: CrossWorlds (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 25 settembre

Continua l'anno del kartista. A seguito di Mario Kart World e prima dell'arrivo di Kirby Air Riders, Sega ha un'opzione in programma che si applicherà a un pubblico molto più ampio di giocatori. L'amata serie Sonic Racing è tornata con un capitolo di successo chiamato CrossWorlds, in cui la frenetica azione automobilistica porterà il Blue Blur e i suoi amici in regni lontani ispirati a Sega famosa e alle IP di intrattenimento.

EA Sports FC 26 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 26 settembre

Un altro importante gioco sportivo che debutterà a settembre. Questa volta, scambiamo il campo con il campo per vivere il prossimo capitolo della serie EA Sports FC. La puntata del 2026 cercherà di scuotere le cose fornendo un'esperienza di gioco revisionata, abbinata a una modalità Manager migliorata, un nuovo Archetypes da padroneggiare e innumerevoli aggiornamenti per riflettere il gioco attuale.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 30 settembre

L'epica avventura ritorna. L'amato Final Fantasy Tactics sta finalmente ricevendo la versione aggiornata che tanti fan hanno chiesto, per anni. The Ivalice Chronicles prende l'epico originale e lo aggiorna con immagini e prestazioni migliorate, ulteriormente migliorate con l'aggiunta di doppiaggio, maggiore localizzazione, combattimento migliorato e il tutto fornendo un modo per vivere il gioco come era originariamente inteso con una modalità classica.

Lego Party (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 30 settembre

Spostati Mario Party, un nuovo sfidante in muratura è qui per prendere il sopravvento. Lego Party è un pozzo... Party Game che vede i giocatori competere in oltre 60 minigiochi che promettono di presentare l'iconico umorismo Lego per un gruppo di divertirsi sia in locale che online. Con un'ampia personalizzazione promessa e una varietà di terre a tema che includono Ninjago, Pirate, Space e Theme Park, questo è un ottimo modo per riunirsi e farsi una risata mentre si avvicina la notte.

Nicktoons e i dadi del destino (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 30 settembre

Un gioco di ruolo d'azione con visuale dall'alto con varie leggende di Nickelodeon? Contate su di noi. Nicktoons & the Dice of Destiny è un'avventura fantasy che vede SpongeBob, Katara, Leonardo, Timmy Turner e altri eroi di Nick unirsi per impegnarsi in battaglie d'azione in tempo reale nel tentativo di salvare il mondo. Caratterizzato da un'ampia gamma di biomi ispirati a questi mondi di Nick e una serie di classi di personaggi da padroneggiare, questo gioco è l'ideale per i fan che non vedono l'ora di vivere un'avventura leggera da soli o con gli amici questo autunno.

Questo lo fa. È stato un settembre pazzesco, e senza dubbio ottobre sarà altrettanto impegnativo. Unisciti a noi tra circa un mese per vedere cosa continuerà a offrire il frenetico autunno ai giocatori di tutto il mondo.