Giochi da cercare - settembre 2026

HQ

Con Grand Theft Auto VI a portata di mano, i prossimi mesi che spaziano settembre e ottobre saranno pieni zeppi di lanci di giochi importanti, mentre sviluppatori ed editori faranno di tutto per evitare il gigante astronomicamente popolare di Rockstar. Ecco perché questo settembre sembra forse il mese più impegnativo dell'anno per quanto riguarda le nuove uscite di videogiochi. Poiché molti titoli stanno arrivando, mettiamo in evidenza i più attesi nel punteggio del mese di Games To Look For, che per chi si chiede costituisce ancora una vasta collezione di esperienze digitali imperdibili.

HQ

Il sangue di Dawnwalker (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 3 settembre

Per iniziare il mese abbiamo l'action RPG dello sviluppatore Rebel Wolves. Proviene da una serie di ex sviluppatori che avevano lavorato a The Witcher 3: Wild Hunt mentre erano alla CD Projekt Red, questo gioco è ambientato in un periodo medievale e segue un vampiro in parte uomo che deve lavorare per salvare la sua famiglia da un destino cupo nel giro di un mese. Con dialoghi ramificati e scelte importanti, i giocatori potranno lasciare il loro segno su questa storia.

HQ

Annuncio pubblicitario:

Orbitali (Switch 2) - 3 settembre

Se tendi verso progetti platform cooperativi, probabilmente avrai già Orbitals nella tua lista dei desideri, dato che questo progetto per Nintendo Switch 2 segue due esploratori cosmici che devono avventurarsi in un mondo anime retrò nel tentativo di trovare salvezza. Con enigmi creativi e platform emozionanti, è un must per chiunque cerchi una nuova esperienza cooperativa.

HQ

Onimusha: La via della spada (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 4 settembre

L'offerta principale di Capcom per il mese di settembre è il tanto atteso capitolo successivo della serie Onimusha. Con Musashi Miyamoto di nuovo nel ruolo del protagonista, Onimusha: Way of the Sword punta a offrire un'avventura in stile Soulslike in cui i giocatori devono padroneggiare azioni impegnative e reattive, usando le loro abilità per superare minacce dure e impegnative provenienti dal mondo umano e dai demoni Genma giapponesi.

Annuncio pubblicitario:

HQ

NBA 2K27 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) - 4 settembre

È tempo che molte leghe sportive nel mondo tornino ancora una volta, e anche se la NBA potrebbe essere ancora a poche settimane dal raggiungerlo, lo sviluppatore Visual Concepts celebra questa occasione con il prossimo capitolo della serie NBA 2K. L'edizione di quest'anno porta miglioramenti a MyCareer, MyNBA, MyTeam e anche all'elemento open-world, rendendo l'ambizioso capitolo finora.

HQ

Halloween: The Game (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 8 settembre

La stagione spaventosa non inizierà prima di qualche settimana, ma questo non cambia il fatto che ci sono una varietà di giochi e progetti horror all'orizzonte. Un esempio di questo è l'ultima incursione nello spazio dell'horror asimmetrico, quando lo sviluppatore IllFonic ha finalmente messo le mani sul franchise di Halloween per creare un gioco avvincente in cui un assassino che controlla Michael Myers dà la caccia ai sopravvissuti nella tranquilla cittadina suburbana di Haddonfield.

HQ

Hot Wheels: Infinite Rush (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) - 10 settembre

Non ci sono molti giochi di corse in arrivo questo settembre, ma l'Italian Milestone è comunque pronto per riportarci nel minuscolo mondo di Hot Wheels per un progetto open-world più ambizioso noto come Hot Wheels: Infinite Rush. Portando il gameplay arcade di corse a una selezione di mondi tematici, questo progetto è quasi una rivisitazione Hot Wheels della formula di Forza Horizon.

HQ

Marvel's Wolverine (PS5) - 15 settembre

Lo sviluppatore Insomniac è diventato famoso per i suoi giochi Marvel's Spider-Man, ma questo settembre lo sviluppatore sarà anche dietro a una nuova avventura con protagonista il mutante preferito da tutti. Marvel's Wolverine è un'azione-avventura in cui Logan è in prima linea e inviato in missione per aiutare a proteggere i mutanti soggiogati dell'universo in cui è ambientata la narrazione, usando le sue abilità e abilità per fare ciò che sa fare meglio e che non è molto gentile.

HQ

RuneScape: Dragonwilds (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 15 settembre

Dopo essere apparso in precedenza come gioco in Early Access su PC, Jagex è pronta a far evolvere RuneScape: Dragonwilds, vedendo il progetto arrivare nella versione 1.0 e lanciandolo contemporaneamente sulle console. Questo RPG di sopravvivenza open-world si svolge sul continente dimenticato di Ashenfall e chiede ai giocatori di raccogliere risorse e prelioni per superare i pericoli che si nascondono ovunque, e infine acquisire la forza di affrontare la letale Regina dei Draghi.

HQ

Fire Emblem: Fortune's Weave (Switch 2) - 17 settembre

Nintendo ha solo un'offerta importante per settembre, ma è davvero una grande offerta, soprattutto per i fan più devoti della serie. La saga di Fire Emblem torna per l'ambizioso Fortune's Weave, un vasto RPG tattico in cui l'obiettivo è controllare una serie di personaggi incaricati di cambiare il passato nel tentativo di salvare il futuro. Con una grande profondità di gameplay e tantissime meccaniche e sistemi da padroneggiare, questo è un gioco da tenere d'occhio se cerchi un'altra esclusiva Switch 2 per arricchire la tua collezione.

HQ

Control Resonant (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 24 settembre

Remedy Entertainment è pronta a mettere il suo ultimo progetto nelle mani dei fan, dato che tre anni dopo aver consegnato Alan Wake II, lo studio finlandese torna nel mondo di Control per il tanto atteso sequel noto come Resonant. Ruotando attorno al fratello corrotto di Jesse Faden, Dylan, questo gioco offre poteri e abilità ultraterrene e chiede ai giocatori di guidare Dylan mentre cerca la sorella scomparsa in una New York devastata.

HQ

Silent Hill: Townfall (PC, PS5) - 24 settembre

Per molto tempo, la serie Silent Hill sembrava un relitto del passato, ma negli ultimi anni Konami ha lavorato per ampliarla con storie interessanti e aggiuntive. Per il bene del 2026, lo sviluppatore Screen Burn è pronto a portare i giocatori nella nebbiosa cittadina scozzese di St. Amelia, per vivere un'avventura in prima persona avvincente e spaventosa che segue un protagonista chiamato Simon mentre si repara dei peccati passati.

HQ

EA Sports FC 27 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2) - 25 settembre

Per molti in Europa e dintorni, il gioco sportivo più importante dell'anno è il prossimo titolo EA Sports FC, che per il 2026 prevede di arrivare su tutte le piattaforme alla fine di settembre. Conosciuto semplicemente come EA Sports FC 27, questo progetto include miglioramenti a Carriera, Club, Ultimate Team e gameplay in generale, ma compie anche un passo audace verso l'ignoto offrendo la nuova modalità Grounds, che introduce funzionalità open-world nella serie calcistica.

HQ

Minecraft Dungeons II (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2) - 29 settembre

Infine, per concludere le uscite di settembre 2026, abbiamo il sequel del titolo action RPG di Mojang ambientato nel mondo a blocchi di Minecraft. Considerato semplicemente Minecraft Dungeons II, questo seguito cerca di superare ciò che ci aspettiamo dall'esperienza introducendo nuovi livelli e luoghi, una varietà di nuovi mob da affrontare, una marea di nuove armi e oggetti da ottenere, il tutto con una grafica più appariscente e d'impatto, e con supporto sia per il gioco in solitaria che in cooperativa.

Ecco fatto. Grazie a Grand Theft Auto VI che ha occupato gran parte di novembre, ci resta praticamente solo un grande gioco da cercare nel 2026, che arriverà nelle prossime settimane per esplorare ottobre. Naturalmente, restate sintonizzati per scoprire quali giochi dovrebbero essere nella vostra wishlist per quel mese.