Giochi da Parco Giochi: "Puoi entrare in qualsiasi edificio, qualsiasi casa incontri" in Fable

HQ

I giochi open-world di solito consistono principalmente in set con edifici, facciate e altri elementi a cui non puoi accedere. Quando Fable uscirà questo autunno, il livello di ambizione sarà significativamente più alto di quello, e tutte le case che vedrai saranno accessibili - e disponibili per l'acquisto.

In un'intervista con GamesRadar+, il capo di Playground Games Ralph Fulton spiega che questo era un requisito ereditato dai giochi originali e che aiuta a dare a Fable la sua identità:

"Puoi entrare in qualsiasi edificio, in qualsiasi casa incontri. Puoi comprare quella casa, puoi viverci. Quello era uno di quei requisiti che abbiamo preso dai giochi originali, qualcosa che la gente vorrà davvero fare. Questo forma un po' l'approccio che abbiamo adottato alla costruzione del mondo, all'ambiente e a questo processo."

Il fatto che tutti gli edifici debbano avere sia un interno che un esterno ovviamente impone enormi richieste allo sviluppatore, e sarà entusiasmante vedere come Playground Games avrà risolto questo problema, soprattutto considerando che ci sono anche oltre 1.000 PNG fatti a mano con cui puoi interagire – e persino sposarti se vuoi.

Fable sarà rilasciato in autunno per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X (e sarà incluso con Game Pass). Secondo le voci della scorsa settimana, anche una versione per Switch 2 potrebbe essere in programma.