Giochi del Yacht Club: "Mina the Hollower è la nostra Zelda"

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La settimana scorsa, l'attesissimo Mina the Hollower ha finalmente ottenuto una data di uscita confermata. È in fase di sviluppo da Yacht Club Games, che ha sfruttato il successo di Shovel Knight da dodici anni; la loro partita più recente è stata Shovel Knight Dig del 2022.

Proprio come il suo predecessore, presenta una grafica decisamente ispirata al retro, questa volta basata sul Game Boy Color, completa di tutte le limitazioni del formato. Detto ciò, l'ambientazione è completamente diversa e significativamente più cupa, cosa ovviamente voluta. Quando RPG Site ha recentemente intervistato il designer e regista del gioco, Sean Velasco, ha spiegato come lo studio vede il gioco:

"Mina non è iniziata davvero come un progetto secondario. Avevamo in programma di lavorare su due progetti contemporaneamente, e dopo aver realizzato diversi giochi di Shovel Knight, volevamo creare qualcosa di diverso - se Shovel Knight è il nostro Mario, Mina sarebbe diventata la nostra Zelda. In sostanza, Mina ci ha permesso di creare un nuovo tipo di action-adventure e di mettere alla prova le nostre capacità pur facendo ciò che ci piace."

Nella stessa intervista, menziona che ci sono anche piani per un'espansione, anche se attualmente "non la definirebbe un grande DLC." Velasco dice anche che potremmo rivedere Mina in futuro, proprio come Shovel Knight è stato continuamente espanso, anche se ammette che molto dipende dalle vendite:

"Mina è pensata come un gioco finito, ma anche come un mondo sempreverde. Sarebbe stato divertente rivisitarlo in futuro... Forse dopo una lunga vacanza! Di certo non hai ancora visto l'ultima volta di Mina (se venderà, lol!). "

Mina the Hollower uscirà il 29 maggio e sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 (aggiornamento gratuito da Switch 1) e Xbox Series S/X, tutte le versioni saranno vendute a 19,99 dollari.