Giochi estivi fatti Veloce raccoglie oltre 2,4 milioni di dollari per Medici Senza Frontiere

HQ

L'organizzazione Games Done Quick continua ad essere uno dei migliori esempi di ciò che il gioco può essere al suo meglio. L'iniziativa di beneficenza riunisce un gruppo di speedrunner e membri della comunità e vede i giocatori tentare di infrangere i record di gioco durante un periodo frenetico di pochi giorni, il tutto raccogliendo fondi per coloro che ne hanno più bisogno.

Quest'estate, il grande evento è stato Summer Games Done Quick, ed è successo durante il fine settimana, riunendo tonnellate di gente e raccogliendo milioni di dollari per Doctors Without Borders allo stesso tempo.

Ora che l'evento è finito, il conteggio generale di quanti soldi sono stati raccolti è stato rivelato e, secondo Games Done Quick, ha raggiunto l'enorme cifra di $ 2.436.614. Parlando di questo straordinario sforzo, GDQ ha dichiarato:

"Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa maratona e a tutti voi per la vostra incredibile generosità e supporto".

Per quanto riguarda le prospettive di Games Done Quick, Flame Fatales sarà il prossimo evento che si svolgerà tra il 7 e il 14 settembre e sarà seguito da Games Done Queer dal 31 ottobre al 2 novembre, il tutto prima di Awesome Games Done Quick a gennaio 2026.