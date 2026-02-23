Giochi Olimpici Invernali 2026 ufficialmente terminati, consegna concessa alle Alpi Francesi 2030

HQ

I Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina si sono ufficialmente conclusi domenica, e la cerimonia di chiusura ha incluso l'ambassamento della bandiera olimpica e il passaggio alla Francia, poiché le Olimpiadi invernali del 2030 si terranno nelle Alpi francesi, dal 1° al 17 febbraio 2030.

Nelle fasi finali della cerimonia, una versione della Marsigliese fu trasmessa prima di un video che mostrava, letteralmente, una nuova alba nelle Alpi francesi prima della tradizionale consegna delle bandiere e dell'estinzione dei due calderoni, uno nell'Arco della Pace di Milano e l'altro in Piazza Dibona a Cortina d'Ampezzo.

La presidente del CIO Kirsty Coventry ha poi dichiarato chiuse i Giochi: "In accordo con la tradizione, invito la gioventù del mondo, e tutti voi qui questa sera, a riunirvi tra quattro anni nelle Alpi francesi, per celebrare con tutti noi i 26º Giochi Olimpici Invernali. Ci vediamo tutti nel 2030."

"La fiamma potrebbe presto spegnersi, ma la sua luce resterà con noi: in ogni bambino ispirato a sognare in grande. In ogni persona ricordava che coraggio e gentilezza contano ancora. I Giochi Olimpici continueranno a essere uno spazio dove gli atleti potranno ispirare il mondo attraverso lo sport: liberamente, in sicurezza e con orgoglio", ha aggiunto Coventry nel suo discorso, con la controversa squalifica dell'atleta ucraino Vladylsav Heraskevych ancora recente.