Gioco d'avventura narrativa Bub è tutto incentrato sulla trasformazione dei ricordi in arte
Il titolo breve arriverà prima o poi su PC.
Abbiamo ormai considerato le showcase del Day of the Devs uno dei migliori posti ogni anno per trovare informazioni su alcuni dei titoli indie più unici che arrivano su PC e console. Per il bene del 2026 e dell'evento che ha seguito il Summer Game Fest, questo è senza dubbio vero, dato che, tra la valanga di notizie, ci è stato presentato l'avventura narrativa in arrivo dello sviluppatore Paperfrog, Bub.
Bub è un gioco breve che consiste a trasformare i ricordi in arte. È un gioco piuttosto pesante nella sua essenza, poiché la storia segue un artista di New York a cui è stata diagnosticata la sclerosi multipla e ora fa tutto il possibile per usare le sue abilità e creare quanta più arte possibile finché può.
Questo include la creazione di sculture e pittorie, fino a burattini di carta e disegni a inchiostro, e il mezzo artistico in questione cambia man mano che il viaggio di Bub attraverso i suoi ricordi si sviluppa. E per aggiungere a questo, l'arte di Bub si forma collettivamente in un collage di texture uniche e strati in stop-motion, portando a qualcosa che Paperfrog considera "opere personali e uniche, analogiche, che creano un mondo di gioco vivo e pulsante."
Non sappiamo ancora quando Bub sarà lanciato su PC, ma quando arriverà il giorno, ci viene detto che il progetto richiederà circa 90-120 minuti per essere completato dai giocatori. Puoi vedere un sacco di immagini di Bub qui sotto.