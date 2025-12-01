Gioco d'avventura puzzle Mystery of Silence arriverà su Steam la prossima settimana

Ayose Trujillo, sviluppatore indie noto anche come Making Enemies, è pronto a portarci in una evocativa avventura mistero punta e clicca tra pochi giorni. Il 9 dicembre, grazie all'aiuto di Devilish Games, pubblicherà il suo primo gioco su Steam: Mystery of Silence.

Mystery of Silence è considerato il primo capitolo della saga Avventura degli Studiosi, in cui accompagneremo un giovane scrittore di nome William in un viaggio alla ricerca di ispirazione per scrivere la sua prima opera. Il suo viaggio lo condurrà a un'abbazia isolata i cui monaci hanno fatto voto di silenzio. Quello che inizia come una semplice ricerca letteraria si trasforma presto in un mistero inquietante: tra le mura del monastero si cela un segreto che non avrebbe mai dovuto essere svelato.

Sviluppato con PowerQuest e ispirato ai giochi d'avventura degli anni '90, Mystery of Silence combina uno stile pixel art oscuro e dettagliato con una narrazione dal umorismo nero. Esplorare ambienti avvolti da mistero, risolvere enigmi intelligenti e utilizzare una varietà di oggetti per svelare i segreti dell'abbazia.

E se vuoi provare Scholar Adventure: Mystery of Silence di persona, ricorda che c'è una demo disponibile su Steam e un trailer, che puoi guardare qui sotto.