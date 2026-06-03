Gioco horror sui dinosauri The Lost Wild lives, previsto per il prossimo anno

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L'evento PlayStation più caldo dell'estate è in pieno svolgimento e quando abbiamo visto alcuni dinosauri furtivi che si aggiravano tra cespugli poco illuminati, alcuni di noi pensavano di poter vedere Jurassic Park: Survivor, ma si è rivelato un'altra cosa.

Alcuni di voi forse ricorderanno The Lost Wild, sviluppato da Great Ape Games e pubblicato da Annapurna Interactive, presentato nel 2024 e previsto per lo stesso anno di uscita. Ovviamente non è successo, ma ora abbiamo ricevuto un segnale incoraggiante di vita sotto forma di un nuovo trailer.

Ancora una volta, sembra che il survival horror dei dinosauri in prima persona sia quello che c'è nel menu. Non ci è stata data di lancio specifica, ma è previsto che sia rilasciato nel 2027. Potete guardare il trailer mozzafiato qui sotto!