"Gioco premium per giocatori premium": Pitchford fa infuriare la comunità dei giocatori per PC

HQ

Dal lancio del quarto capitolo di Borderlands, le critiche, soprattutto da parte dei giocatori PC, sono state implacabili. Le segnalazioni di frame rate instabili, arresti anomali e requisiti di sistema decisamente irragionevoli hanno fatto infuriare molti fan. Il capo del cambio Randy Pitchford, tuttavia, difende sia il gioco che le sue specifiche impegnative in un modo che difficilmente calma l'indignazione.

Su X, Pitchford ha definito Borderlands 4 "un gioco premium per giocatori premium", sostenendo che molti stanno semplicemente cercando di eseguire il titolo su macchine poco potenti, qualcosa che ha paragonato all'alimentazione di un monster truck con un soffiatore di foglie. Secondo Pitchford, il gioco basato su Unreal Engine 5 non è pensato per l'hardware più vecchio. Invece, raccomanda ai giocatori in difficoltà di puntare alla risoluzione 1440p piuttosto che al 4K.

Non sorprende che questa affermazione non sia stata accolta bene. Gli utenti di X ribattono che anche le GPU moderne come RTX 3060 e 4060 faticano a mantenere i 60 fps a 1080p, mentre altri che sfoggiano rig di fascia alta con schede RTX 5090 e CPU Ryzen 9800X3D affermano che 120 fps è un sogno irrealizzabile, anche con DLSS e Frame Generation abilitati. Il consiglio d'addio di Pitchford? Usa l'opzione di rimborso di Steam se il tuo PC non è in grado di gestirlo. Beh, grazie per questo, molto utile.