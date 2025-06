Gioco sudcoreano Mudang: Two Hearts mostrato con un nuovo trailer

EVR Studio ha appena rilasciato un nuovo trailer per la sua prossima avventura d'azione Mudang: Two Hearts. Mescolando azione stealth tattica con forti elementi narrativi, il gioco sembra essere un'esperienza unica radicata nella cultura coreana e nelle visioni del futuro. Il gioco è ambientato in un mondo in cui la penisola coreana è stata riunificata, ma dove le minacce si nascondono ancora sotto la superficie. Con un simbolismo spirituale, un oscuro antagonista chiamato ID: Ghost e accenni a rituali sciamanici, il trailer solleva più domande che risposte.

Mudang consente al giocatore di scegliere liberamente tra infiltrazione furtiva, combattimento corpo a corpo o pistole spianate, e puoi cambiare strategia in qualsiasi momento durante il gioco. Il mix unico di approcci diversi incoraggia il giocatore ad essere intraprendente, strategico e creativo in ogni missione. L'esperienza di gioco è ulteriormente migliorata da un eccezionale livello di realismo. Molte delle tattiche utilizzate nel gioco sono ispirate alle strategie della vita reale delle forze speciali sudcoreane e gli schemi di movimento che incontri nel gioco sono registrazioni di motion capture eseguite da soldati attivi nella difesa coreana.

Il gioco uscirà il prossimo anno per PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5. Dai un'occhiata al nuovo trailer qui sotto.