Giorgia Meloni sale sul ring per colmare il divario commerciale tra Stati Uniti e UE Mentre Bruxelles esita, il primo ministro italiano si muove per decodificare la strategia tariffaria di Washington.

HQ Le ultime notizie su Italia, Unione Europea e Stati Uniti . Giorgia Meloni sta compiendo una mossa diplomatica audace dirigendosi direttamente a Washington per incontrare Donald Trump, sperando di districare le crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e UE. Mentre Bruxelles fatica a comprendere l'intera portata delle richieste di Washington, la posizione di Meloni ha sollevato le sopracciglia tra alcuni diplomatici dell'UE. Tuttavia, la sua linea diretta con Trump potrebbe offrire una rara possibilità di chiarire le intenzioni dietro una tregua tariffaria di 90 giorni che sembra sempre più fragile. Con molti che vedono il valore del suo rapporto unico con il presidente, e con gli interessi economici dell'Italia in gioco e l'imprevedibilità di Trump che incombe, l'approccio di Meloni riguarda tanto la lettura dell'uomo quanto la riscrittura delle regole. Donald Trump e Giorgia Meloni // Shutterstock