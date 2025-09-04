LIVE
      Giorgio Armani muore a 91 anni

      L'icona della moda italiana è morta, ha dichiarato giovedì la società.

      HQ

      Le ultime notizie sull'Italia. Giorgio Armani, uno dei nomi più influenti della moda, è scomparso in Italia. Venerato per la sua raffinata eleganza e una visione imprenditoriale acuta, ha costruito un impero globale che ha definito lo stile italiano moderno per decenni.

      Spesso chiamato "Re Giorgio", Armani ha plasmato personalmente ogni dettaglio delle sue collezioni, dalle strategie pubblicitarie agli ultimi ritocchi in passerella. La sua assenza dalla recente settimana della moda di Milano ha segnalato il declino della sua salute, segnando la fine di un'era per l'industria. ABRASIONE.

      Monaco - 20-03-2024: Giorgio Armani è visto durante la partita di Basketball Euroleague tra AS Monaco e EA7 Emporio Armani Olimpia Milan nella Salle Gaston Medecin di Monaco. // Shutterstock

