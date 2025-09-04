Giorgio Armani muore a 91 anni

HQ

Le ultime notizie sull'Italia . Giorgio Armani, uno dei nomi più influenti della moda, è scomparso in Italia. Venerato per la sua raffinata eleganza e una visione imprenditoriale acuta, ha costruito un impero globale che ha definito lo stile italiano moderno per decenni.

Spesso chiamato "Re Giorgio", Armani ha plasmato personalmente ogni dettaglio delle sue collezioni, dalle strategie pubblicitarie agli ultimi ritocchi in passerella. La sua assenza dalla recente settimana della moda di Milano ha segnalato il declino della sua salute, segnando la fine di un'era per l'industria. ABRASIONE.