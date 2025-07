Giornalista chiede a Jake Paul della sessualizzazione delle donne nel pugilato, viene vittima di bullismo in risposta

HQ

Venerdì, il terzo incontro tra Katie Taylor e Amanda Serrano si è svolto al Madison Square Garden di New York, terminando con una terza sconfitta per Serrano, probabilmente ponendo fine a una rivalità senza precedenti nella boxe femminile, che ha portato milioni di spettatori attraverso Netflix, un punto di riferimento per una carta di boxe tutta al femminile (la prima in assoluto al Madison Square Garden). anche se la maggior parte degli esperti pensa che l'incontro, che si è concluso con due giudici che hanno concesso a Taylor una vittoria 97-93 e il terzo giudice 95-95, sia stato meno emozionante dei due precedenti.

È un grande momento per lo sport femminile in generale, ma i poteri dietro di esso sono ancora molto conservatori. Jake Paul, lo YouTuber diventato pugile che ha sfidato Mike Tyson l'anno scorso, ha organizzato l'evento con Netflix, attraverso la sua azienda MVP (Most Valuable Promotions).

Nell'intervista (via Talk Sport), un giornalista ha posto una domanda "sulla proiezione delle donne nel pugilato". Il giornalista ha elogiato il loro sforzo nell'investire nella boxe femminile, ma ha richiamato l'attenzione su un argomento "Ho parlato con un paio di persone questa settimana, sul problema di avere ragazze sul ring in una carta tutta al femminile e la sessualizzazione delle donne".

La socia in affari di Paul, Nakisa Bidarian, lo interruppe, chiedendogli "vuoi dei ragazzi del ring?". Il giornalista ha risposto: "Beh, un paio di persone hanno detto: 'Perché non avete dei ragazzi?', o nessuno. Voglio solo portare all'attenzione la conversazione su di esso".

Invece di una risposta, Paolo disse semplicemente "fratello, per favore smettila di parlare". Bivarian ha continuato a stuzzicare il giornalista: "Se qualcuno vuole presentare una domanda per diventare un ragazzo del ring all'MVP, la mandi a quel giovane". "Mandalo a Kamala Harris", ha aggiunto Paul.

"Porta via il WOKE da qui! Anello ragazzi... Ewww", ha detto l'utente Eric D. Kirk in risposta a una clip del momento su Twitter. "Folle autodenuncia a L combo per chiedere dei ragazzi del ring e poi devo essere controllato verbalmente da Jake Paul", ha detto un altro.